Minibus zapeljal v kanal ob cesti, med smrtnimi žrtvami tudi trije otroci

Vodja policijske preiskave je dejal, da je voznik verjetno izgubil nadzor nad vozilom, minibus pa je nato zapeljal v kanal ob cesti. Potniki so ostali ujeti v vozilu v vodi, a je reševalnim ekipam uspelo rešiti 17 oseb.

Smrtonosne prometne nesreče so sicer v Egiptu relativno pogoste, po navadi so zanje krive neprevidna vožnja in slabo vzdrževane ceste. V zadnjih letih oblasti zato gradijo številne nove ceste in posodabljajo obstoječe, piše francoski AFP.