Minimalna plača v Ženevi bo od zdaj znašala skoraj 3800 evrov na mesec

Prebivalci so ukrep potrdili v presenetljivem izidu referenduma, ki so ga sprožila poročanja o naraščajoči revščini, povezani s pandemijo koronavirusne bolezni v tem švicarskem mestu. 58 odstotkov volilnih upravičencev kantona je izrazilo podporo zvišanju minimalne plače, ki so jo predlagali lokalni sindikati in leve stranke. Enak predlog so isti volivci v preteklosti že dvakrat zavrnili, in sicer v letih 2011 in 2014.

Minimalna urna postavka bo znašala okoli 21 evrov, najnižja minimalna plača pa bo znašala 4086 švicarskih frankov oziroma 3784, 93 evra na mesec. Ukrep bo začel veljati s 17. oktobrom. Na drugem referendumu, ki je prav tako potekal v nedeljo in je zajemal vse kantone, pa so Švicarji zavrnili predlog desnice za omejitev priseljevanja iz držav članic Evropske unije.

Televizija France 3 je poročala, da je zamisel o določitvi minimalne plače prišla po tem, ko je pandemija močno prizadela švicarsko mesto, katero gospodarstvo je večinoma odvisno od turizma in poslovnih obiskov. Javnost so pretresli tudi posnetki vse večjih vrst ljudi pred organizacijami, ki delijo brezplačno hrano.

Michel Charrat, predsednik Groupement transfrontalier européen, neodvisne organizacije, ki podpira tiste, ki živijo in delajo na območju francosko-švicarske meje, je izid glasovanja označil za znak solidarnosti z revnimi v mestu. Kot je pojasnil, je covid-19 razgalil slabosti življenja v enem najdražjih mest na svetu. 4000 švicarskih funtov (3704 evrov) je po njegovih besedah minimalni znesek, s katerim še prebivalec Ženeve ne pade pod prag revščine. Ukrep bo koristil okoli 30.000 slabo plačanim delavcem, večji delež teh predstavljajo ženske.