Minister, ki je doživel možgansko kap, pri zavesti, a ima težave z govorom

Srbski minister za javne naložbe Darko Glišić se je po operaciji, ki so jo zdravniki izvedli po tem, ko mu je v studiu srbske televizije Pink TV postalo slabo, zbudil in je pri zavesti, poroča srbski Informer . A možganska kap je pustila posledice. Kot poroča portal, ima namreč minister težave z govorom in je tudi dan kasneje še vedno v kritičnem stanju.

Minister za zdravje Zlatibor Lončar je včeraj povedal, da je Glišić doživel možgansko kap in da je bil operiran, vendar da je njegovo stanje še vedno resno in da so bili sprejeti vsi ukrepi za izboljšanje njegovega zdravstvenega stanja. "Operacija je trajala dlje, kot smo pričakovali, a najpomembneje je, da je bila uspešna. Pacient je zdaj intubiran, na respiratorju in na intenzivni negi, kjer se nadaljuje boj za njegovo življenje," je povedal po včerajšnji operaciji.

Poudaril je tudi, da bo naslednjih 24 ur ključnih. "Pred nami je obdobje, ko se mora njegovo telo boriti in spopasti s tem, kar je doživel," je še dodal zdravstveni minister.

Podporo so ministru poleg predsednice vlade Ane Brnabić izrazili tudi ministri.