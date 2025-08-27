Svetli način
Tujina

Minister z 250 km/h divjal po avtocesti in posnetek objavil na spletu

Ankara, 27. 08. 2025 07.51 | Posodobljeno pred 37 minutami

N.L.
10

Prazne ceste, udoben avtomobil, iz zvočnikov melodije ljudskih pesmi in izseki govorov turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, merilec hitrosti pa kaže med 190 in 250 kilometri na uro. To so prizori posnetka, ki ga je na družbenem omrežju objavil turški minister za promet, ki je med vožnjo občutno prekoračil dovoljeno hitrost. Prejel je kazen in državljanom v poduk dejal: 'Spoštovanje omejitev je obvezno za vse.'

Abdulkadir Uraloglu je na platformi X delil posnetek sebe med vožnjo po avtocesti blizu prestolnice Ankare. 

Posnetek pa očitno nehote razkriva tudi, da je minister občutno prekoračil dovoljeno hitrost. Merilniki na armaturni plošči kažejo hitrost med 190 in 225 kilometri na uro, medtem ko je omejitev na tem odseku avtoceste pri 130 kilometrih na uro. 

Kmalu po objavi posnetka se je minister ponovno javil sam. Tokrat s priznanjem, da je prejel kazen za prehitro vožnjo in poudaril, da je z objavo posnetka kršitev dejansko razkril sam. "Sedel sem za volan, da preverim odsek avtoceste Ankara-Nigde, ob tem pa nehote za kratek čas presegel omejitev hitrosti. Z videom sem se praktično prijavil sam," je zapisal.

Objavil je tudi kopijo kazni, ki dokazuje, da je vozil s hitrostjo 225 kilometrov na uro in prejel kazen v višini 9267 turških lir (194 evrov). 

Obljubil je, da bo v prihodnje veliko bolj previden. "Spoštovanje omejitev je obvezno za vse," je zapisal ob fotografiji kazni. 

KOMENTARJI (10)

Nace Štremljasti
27. 08. 2025 09.02
+1
pri nas da pelješ po kovozu 80 si lahko vesel tudi brez muzike,ampak to nam ni dano
ODGOVORI
1 0
Nace Štremljasti
27. 08. 2025 09.02
+1
kolovozu
ODGOVORI
1 0
proofreader
27. 08. 2025 08.57
+2
Pri nas so dolge kolone, tako da so ministri brez skrbi da bi prehitro vozili.
ODGOVORI
2 0
Ročak
27. 08. 2025 08.56
+1
Smešna kazen!
ODGOVORI
1 0
scipio
27. 08. 2025 08.53
+0
Lopovluk.
ODGOVORI
1 1
Murkovzos
27. 08. 2025 08.47
+1
Samozavedanje na nivoju, katerega še AI ne zna definirat...
ODGOVORI
1 0
fotr80
27. 08. 2025 08.38
+7
minister za promet je s tem pokazal, kako dobre ceste imajo...pri nas bratuskova tega ne more pokazat...oz sploh nic ne more pokazat, ker se nic ni naredila, zna samo nove in nove anekse podpisovat.
ODGOVORI
7 0
KOdOvce
27. 08. 2025 08.37
+0
Tak se je kadilo za jim pa ružlo....na uro ziher 140
ODGOVORI
1 1
ljubim svojo državo
27. 08. 2025 08.37
+1
nima jajc
ODGOVORI
2 1
kala 09
27. 08. 2025 08.35
+9
Sem takoj pomislil ,da gre za našega ministra Maljevca.
ODGOVORI
9 0
