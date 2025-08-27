Minister z 250 km/h divjal po avtocesti in posnetek objavil na spletu

Abdulkadir Uraloglu je na platformi X delil posnetek sebe med vožnjo po avtocesti blizu prestolnice Ankare.
Posnetek pa očitno nehote razkriva tudi, da je minister občutno prekoračil dovoljeno hitrost. Merilniki na armaturni plošči kažejo hitrost med 190 in 225 kilometri na uro, medtem ko je omejitev na tem odseku avtoceste pri 130 kilometrih na uro.
Kmalu po objavi posnetka se je minister ponovno javil sam. Tokrat s priznanjem, da je prejel kazen za prehitro vožnjo in poudaril, da je z objavo posnetka kršitev dejansko razkril sam. "Sedel sem za volan, da preverim odsek avtoceste Ankara-Nigde, ob tem pa nehote za kratek čas presegel omejitev hitrosti. Z videom sem se praktično prijavil sam," je zapisal.
Objavil je tudi kopijo kazni, ki dokazuje, da je vozil s hitrostjo 225 kilometrov na uro in prejel kazen v višini 9267 turških lir (194 evrov).
Obljubil je, da bo v prihodnje veliko bolj previden. "Spoštovanje omejitev je obvezno za vse," je zapisal ob fotografiji kazni.
