Minister z 250 km/h divjal po avtocesti in posnetek objavil na spletu

Abdulkadir Uraloglu je na platformi X delil posnetek sebe med vožnjo po avtocesti blizu prestolnice Ankare.

Posnetek pa očitno nehote razkriva tudi, da je minister občutno prekoračil dovoljeno hitrost. Merilniki na armaturni plošči kažejo hitrost med 190 in 225 kilometri na uro, medtem ko je omejitev na tem odseku avtoceste pri 130 kilometrih na uro.