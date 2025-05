Minister razjezil Japonce z izjavo, da riža ne kupuje, ker ga dobi brezplačno

Pripombe japonskega ministra Takuja Etōja so povzročile bes in neodobravanje javnosti, saj so se stroški riža v enem letu na Japonskem skoraj podvojili, poroča Guardian. Minister Etō je sprva sočustvoval s stiskami, ki so jih občutili potrošniki, potem ko je vlada v začetku tega leta sprostila približno 300.000 ton riža iz zalog za nujne primere v upanju, da bo znižala cene. A med govorom mu je nespretno ušla izjava, da "sam nikoli ni kupil riža, ker mi moji podporniki donirajo toliko, da ga lahko praktično prodajam".