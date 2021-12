Madagaskarski minister po strmoglavljenju helikopterja do kopnega 'plaval' 12 ur

Predsednik države Andry Rajoelina je na Twitterju izrazil sožalje svojcem umrlih in se poklonil Gelleju in drugima dvema policistoma, ki sta v obmorsko mesto Mahambo sicer prispela ločeno.

Za zdaj še ni znano, kaj je povzročilo nesrečo, je pa 57-letni Gelle povedal, da je po nesreči do Mahamba plaval od približno 19.30 pa vse do 7.30 zjutraj, torej 12 ur. Dejal je, da sicer ni bil poškodovan, a dodal, da ga je zeblo. "Rad bi, da predvajate ta posnetek, da ga bodo videli moja družina, prijatelji in člani vlade. Sem živ in zdrav," je Gelle v videoposnetku dejal vaščanom v Mahambu.