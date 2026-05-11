Tujina

Minister pozval k znižanju cen turističnih storitev

Zagreb, 11. 05. 2026 12.12 pred 1 uro 1 min branja 18

Avtor:
STA N.V.
Hrvaška

Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je pozval celoten turistični sektor, naj zniža cene za 10 do 20 odstotkov. Letošnja turistična sezona bo posebna zaradi globalnih posledic vojne na Bližnjem vzhodu, popusti pa bodo nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države, je poudaril.

"Vsem deležnikom turističnega sektorja smo poslali poziv, da je zdaj čas za dobre promocijske akcije in da v celotni verigi vrednosti zmanjšamo pričakovanja in marže, tako da bi na Hrvaškem skupaj nastopili s paketom popustov od 10 do 20 odstotkov," je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina v nedeljo v Splitu dejal Glavina.

Opatija
Opatija
FOTO: Shutterstock

Poudaril je, da so popusti nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države, razlog zanje pa je vojna na Bližnjem vzhodu, ki povzroča motnje v prometu in turističnih potovanjih.

"To turistično leto ni normalno niti standardno, ampak je specifično, in izključno od nas je odvisno, kako se bomo prilagodili," je dodal.

To leto bo po besedah ministra pomembno ne le za letošnje poletje, temveč tudi kot temelj za prihodnje leto, ki bi bilo lahko prav tako zahtevno, če bodo inflacija in cene energentov ostale na sedanjih ravneh. Vsi v turističnem sektorju - hotelirji, kampi, zasebni ponudniki nastanitev, gostinci in trgovci - morajo zato zmanjšati pričakovanja in narediti korak naprej, je poudaril.

Hrvaška glede na javnomnenjsko raziskavo Inštituta Mediana sicer ostaja najbolj pomembna destinacija slovenskih dopustnikov, saj bo tam dopust preživela več kot polovica vprašanih.

turizem hrvaška počitnice cene

24ur.com Poziv k razumnemu oblikovanju cen pred turistično sezono
24ur.com Turisti previdni: več zanimanja, a tudi odpovedi in počasnejše rezervacije
24ur.com Nov strošek za turiste: Na priljubljeni Mikonos in Santorini še dražje
24ur.com Veliko povpraševanje po prvomajskih počitnicah, ki so do 20 odstotkov dražje
24ur.com V Barceloni želijo red, na mizi predlog omejitve dnevnega števila turistov
Cekin.si Hrvaški minister domačinom: Znižajte cene za dobro sezono
24ur.com Hrvaška turistična sezona bo podrla rekorde, slovenska bo 'dobra'
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

WHITE BOY
11. 05. 2026 14.11
kdor nima za dopust naj ostane doma....
Pajo_36
11. 05. 2026 14.11
JAdna je država, ki temelji na in samo skoraj že turističnem prometu. Seveda našim desnakarjem je to raj, da se parcele, kjer so tovarne raje prodajo za stanovanja bogatim, pa je kamen na kamen palača. noben pa ne govori, kako je hrvaški HDZ pod sponzorstvom tujcev uničil kmetijstvo in industrijo. Pa kaj se sploh minister vtika v cene? Pozval je k znižanju, to je kot Stevanovićeva izjava pri notarju. Uau, ja in, kaj če ne?
Sandokkan
11. 05. 2026 14.00
Naj zvišajo cene!!!! Bo manj revnih pastetarjev katerih imamo res že poln k.
?iro123
11. 05. 2026 13.48
Zarad mene lahk znižajo za 50posto pa me ne vidijo.
proofreader
11. 05. 2026 13.46
Sindikati bodo proti, tako kot pri nas.
Bobi15
11. 05. 2026 13.46
Ni je čez Španije. Rajske plaže in zelo normalne cene. Sploh kanarski otoki, kjer je DDV le okoli 5%. Avio karta do tja pa tudi nekaj čez stotaka iz Benetk, Zagreba, Budimpešte ali Dunaja.
WHITE BOY
11. 05. 2026 14.12
ja in ka naj oddam svoj vikend pa Pagu? a si nor.... mogoče če kdaj prodamo
Rafael Kramar
11. 05. 2026 13.32
Bolje en teden na Hrvaškem, kot en mesec po raznih Antaljah, Hurgadah in podobnih zastonjkarskih turističnih leglih.
Janševe drobtinice
11. 05. 2026 13.19
Susjedi, dobrodošli u EU 🤣🤣🤣
dededetox
11. 05. 2026 13.04
Pozval k znižanju cen!??? Verjetno že vsi pišejo nove cenike hahaha
Brus1234
11. 05. 2026 12.58
Če nebi bilo na hrvaški obali Slovencev, bi imeli precej manj obiska. Turisti se obračajo v Bolgarijo, Albanijo, Grčijo in Španijo, ki so cenovno ugodnejše in nudijo več za ta denar.
biggie33
11. 05. 2026 12.58
Če poznam kaj naše južne sosede, bodo zdaj zvišali za 10%.. ampak saj imajo prav.. ker lahko!
JanezNovak13
11. 05. 2026 12.51
Seveda! Komaj čakajo. Zakaj bi cene znižali, če bo še vedno visok obisk?
hojladri123
11. 05. 2026 12.55
Tudi njim se bo enkrat obrnilo. Samo mi Slovenci smo taki da vemo sam za Hrvaško, ostalim ne bo problem zavit še kam drugam...
Rafael Kramar
11. 05. 2026 13.28
Kam pa? VTurčijo na olinkluziv?!
realist9000
11. 05. 2026 12.49
ali pa pustijo cene na enakem nivoju, pa bomo pašteto jedli
Rafael Kramar
11. 05. 2026 13.36
Biti gost paštetar ni odraz finančnega stanja, ampak odraz stanja duha človeka!
