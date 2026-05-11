Minister pozval k znižanju cen turističnih storitev

"Vsem deležnikom turističnega sektorja smo poslali poziv, da je zdaj čas za dobre promocijske akcije in da v celotni verigi vrednosti zmanjšamo pričakovanja in marže, tako da bi na Hrvaškem skupaj nastopili s paketom popustov od 10 do 20 odstotkov," je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina v nedeljo v Splitu dejal Glavina.
Poudaril je, da so popusti nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države, razlog zanje pa je vojna na Bližnjem vzhodu, ki povzroča motnje v prometu in turističnih potovanjih.
"To turistično leto ni normalno niti standardno, ampak je specifično, in izključno od nas je odvisno, kako se bomo prilagodili," je dodal.
To leto bo po besedah ministra pomembno ne le za letošnje poletje, temveč tudi kot temelj za prihodnje leto, ki bi bilo lahko prav tako zahtevno, če bodo inflacija in cene energentov ostale na sedanjih ravneh. Vsi v turističnem sektorju - hotelirji, kampi, zasebni ponudniki nastanitev, gostinci in trgovci - morajo zato zmanjšati pričakovanja in narediti korak naprej, je poudaril.
Hrvaška glede na javnomnenjsko raziskavo Inštituta Mediana sicer ostaja najbolj pomembna destinacija slovenskih dopustnikov, saj bo tam dopust preživela več kot polovica vprašanih.
