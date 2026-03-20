Tujina

Minister sklical krizni štab, preiskujejo tudi možnost terorizma

Praga, 20. 03. 2026 14.06 pred 6 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Ogenj

V čeških Pardubicah je zgodaj zjutraj izbruhnil obsežen požar skladiščne hale, povezane s češko obrambno industrijo. Primer preiskujejo tudi kot morebiten teroristični napad, notranji minister pa je zaradi resnosti razmer že sklical krizni štab.

Požar je izbruhnil ob 4.21, na kraj dogodka je bilo napotenih 11 gasilskih enot iz širše regije, ki so se več ur borile z ognjem. Po prvih ocenah škoda znaša več deset milijonov evrov.

Češke oblasti poudarjajo, da preiskujejo več scenarijev, med njimi tudi možnost namernega požiga. "Zadevo obravnavamo z vso resnostjo. Obstaja verjetna povezava s terorističnim dejanjem," je na družbenem omrežju X sporočil notranji minister Lubomír Metnar, ki je za danes sklical krizni štab.

Policija je potrdila, da preverja informacije, da naj bi odgovornost za napad prevzela organizirana skupina. Za zdaj njihovo verodostojnost še preverjajo in opozarjajo, da je ključno izogibanje špekulacijam.

V preiskavo se je vključila tudi češka obveščevalna služba (BIS), ki sodeluje z nacionalno protiteroristično enoto in tožilstvom.

Po poročanju čeških medijev hala pripada podjetju LPP Holding, ki je v preteklosti napovedalo sodelovanje z izraelskim podjetjem Elbit Systems pri razvoju in proizvodnji brezpilotnih letalnikov.

Prav ta povezava bi lahko bila eden od možnih motivov za napad, če se bo izkazalo, da je bil požar podtaknjen.

Češki premier Andrej Babiš je dejal, da so informacije o morebitni povezavi dogodka z aktualnimi geopolitičnimi konflikti "zelo resne".

Požar je uničil halo velikosti približno 25 krat 35 metrov. Zaradi visoke temperature se je železobetonska konstrukcija porušila, ogenj pa se je razširil tudi na bližnjo večnadstropno administrativno stavbo.

Gasilci so uspeli požar omejiti, hkrati pa so hladili tudi okoliške objekte, da bi preprečili širjenje ognja. Zaradi velike porabe vode so morali dodatne količine dovažati iz zunanjih virov, kar je povzročilo tudi motnje v vodovodnem sistemu v okolici.

Dogodek odprl vprašanja varnosti kritične infrastrukture in obrambne industrije v Evropi, še posebej v času zaostrenih mednarodnih razmer.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

sabro4
20. 03. 2026 14.25
Mi6 in UA, false flag akcija, kaj bi lahko bilo drugega, če je bilo v Pardubicah........
Portal
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Presenetljiva teorija o ribji prehrani
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Cene na Hrvaškem že naraščajo: '4 evre za sok, kam to pelje?'
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Objavila provokativne fotografije in pritegnila pozornost bivšega
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Spor v družini Beckham
Kmetija
