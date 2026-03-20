Minister sklical krizni štab, preiskujejo tudi možnost terorizma

Požar je izbruhnil ob 4.21, na kraj dogodka je bilo napotenih 11 gasilskih enot iz širše regije, ki so se več ur borile z ognjem. Po prvih ocenah škoda znaša več deset milijonov evrov.

Češke oblasti poudarjajo, da preiskujejo več scenarijev, med njimi tudi možnost namernega požiga. "Zadevo obravnavamo z vso resnostjo. Obstaja verjetna povezava s terorističnim dejanjem," je na družbenem omrežju X sporočil notranji minister Lubomír Metnar, ki je za danes sklical krizni štab.

Policija je potrdila, da preverja informacije, da naj bi odgovornost za napad prevzela organizirana skupina. Za zdaj njihovo verodostojnost še preverjajo in opozarjajo, da je ključno izogibanje špekulacijam.

V preiskavo se je vključila tudi češka obveščevalna služba (BIS), ki sodeluje z nacionalno protiteroristično enoto in tožilstvom.

Po poročanju čeških medijev hala pripada podjetju LPP Holding, ki je v preteklosti napovedalo sodelovanje z izraelskim podjetjem Elbit Systems pri razvoju in proizvodnji brezpilotnih letalnikov.

Prav ta povezava bi lahko bila eden od možnih motivov za napad, če se bo izkazalo, da je bil požar podtaknjen.

Češki premier Andrej Babiš je dejal, da so informacije o morebitni povezavi dogodka z aktualnimi geopolitičnimi konflikti "zelo resne".

Požar je uničil halo velikosti približno 25 krat 35 metrov. Zaradi visoke temperature se je železobetonska konstrukcija porušila, ogenj pa se je razširil tudi na bližnjo večnadstropno administrativno stavbo.

Gasilci so uspeli požar omejiti, hkrati pa so hladili tudi okoliške objekte, da bi preprečili širjenje ognja. Zaradi velike porabe vode so morali dodatne količine dovažati iz zunanjih virov, kar je povzročilo tudi motnje v vodovodnem sistemu v okolici.

Dogodek odprl vprašanja varnosti kritične infrastrukture in obrambne industrije v Evropi, še posebej v času zaostrenih mednarodnih razmer.