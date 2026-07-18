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Spahn vztraja: Ni prepovedano postati starš z nadomestnim materinstvom

Berlin , 18. 07. 2026 12.29 pred 41 minutami 3 min branja 2

Avtor:
A.K.
Jens Spahn

Nemški politik Jens Spahn je javno spregovoril o svojem očetovstvu in poudaril, da postopek v tujini ni protizakonit. Kljub pojasnilom se v njegovi stranki vrstijo pozivi k odstopu zaradi nasprotovanja tej praksi.

Vodja poslanske skupine CDU/CSU Jens Spahn je postal oče, vendar je veselo družinsko novico zasenčil pogrom v javnosti. Deček Georg, katerega biološki oče je Spahnov mož Daniel Funke, se je rodil s pomočjo nadomestne matere v ZDA. Ker je nadomestno materinstvo v Nemčiji prepovedano, so se v njegovi stranki pojavili tudi pozivi k odstopu, smo poročali.

Jens Spahn
Jens Spahn
FOTO: AP

V ekskluzivnem pogovoru za BILD je Spahn prvič javno spregovoril o očetovstvu, osebni dilemi in političnih posledicah svoje odločitve. "To je preprosto čudovit občutek," je dejal o rojstvu sina Georga. Poudaril je, da z možem že od začetka zveze želita ustvariti družino in da sta zdaj tega neizmerno vesela.

Spahn je priznal, da se je z vprašanjem nadomestnega materinstva dolgo notranje spopadal. "Dolgo sem se boril s to odločitvijo. Prav zaradi tega premisleka in poglobljenega razmišljanja sva se na koncu odločila za to pot," je povedal.

Par se je odločil za postopek v ZDA, ker tam veljajo stroga pravila. Po njegovih besedah so pristojne agencije preverile, da je nadomestna mati finančno neodvisna, da je že rodila otroka in da živi v stabilnem družinskem okolju.

Na očitke, da otrok, rojen s pomočjo nadomestne matere, odrašča brez matere, je odgovoril: "Za otroka je najpomembnejše, da je ljubljen, sprejet, da se počuti varnega in da ima podporo. To bova sinu zagotavljala. Hkrati bova z njim vedno povsem odkrita."

Ob tem je poudaril, da želi svojo družino zaščititi pred pretirano medijsko izpostavljenostjo.

Izpostavil je, da nemška zakonodaja prepoveduje posredovanje pri nadomestnem materinstvu in medicinske postopke, povezane z njim, ne prepoveduje pa starševstva po zakonito izvedenem postopku v tujini. Po njegovih besedah zato 'ni prepovedano postati starš s pomočjo nadomestnega materinstva'.

Priznal je tudi, da bi moral o svojem položaju odkrito spregovoriti že februarja, ko je CDU na strankarskem kongresu ponovno potrdila nasprotovanje nadomestnemu materinstvu. Takrat je bila nadomestna mati že noseča. Poudaril je, da je zanj zdaj najpomembnejša njegova družina.

Pozivi k odstopu

Primer je sprožil burne odzive v CDU in CSU. Vrstijo se pozivi k odstopu, nekdanji predsednik vlade zvezne dežele Schleswig-Holstein Peter Harry Carstensen pa je dejal, da je politično nesprejemljivo, da politik zasebno ravna v nasprotju s stališči, ki jih javno zagovarja. Na vprašanje o morebitnem odstopu Spahn ni podal jasnega odgovora. Dejal je, da bo o svoji prihodnosti razpravljal s poslansko skupino, ki bo tudi odločila, ali mu bo še naprej zaupala vodenje.

Njegova usoda bo verjetno znana v prihodnjih 48 urah. Vodstvo stranke se bo sestalo v ponedeljek, še pred tem pa bo moral kancler Friedrich Merz v svojem poletnem televizijskem intervjuju najverjetneje odgovoriti na vprašanja o aferi.

Jens Spahn nadomestno materinstvo Nemčija CDU politika

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KOMENTARJI2

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vrtnar_1
18. 07. 2026 13.16
Kako že gre tamoderna, otrok reče atiju 'Ati kako velikega lulčka imaš!' Pa pravi ati 'Ko bi ti videl kako res velikega ima šele mami!'
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0 0
jank
18. 07. 2026 12.43
Ta primer kaže, kako velika je razlika med nemško demokratično desnico, ki ima zelo malo skupnega z našo desnico, za katero tudi ta primer dokazuje, da sodi med skrajne desničarje. Kar je dokazoval tudi Grims.
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