Spahn vztraja: Ni prepovedano postati starš z nadomestnim materinstvom

Vodja poslanske skupine CDU/CSU Jens Spahn je postal oče, vendar je veselo družinsko novico zasenčil pogrom v javnosti. Deček Georg , katerega biološki oče je Spahnov mož Daniel Funke, se je rodil s pomočjo nadomestne matere v ZDA. Ker je nadomestno materinstvo v Nemčiji prepovedano, so se v njegovi stranki pojavili tudi pozivi k odstopu, smo poročali.

V ekskluzivnem pogovoru za BILD je Spahn prvič javno spregovoril o očetovstvu, osebni dilemi in političnih posledicah svoje odločitve. "To je preprosto čudovit občutek," je dejal o rojstvu sina Georga. Poudaril je, da z možem že od začetka zveze želita ustvariti družino in da sta zdaj tega neizmerno vesela.

Spahn je priznal, da se je z vprašanjem nadomestnega materinstva dolgo notranje spopadal. "Dolgo sem se boril s to odločitvijo. Prav zaradi tega premisleka in poglobljenega razmišljanja sva se na koncu odločila za to pot," je povedal.

Par se je odločil za postopek v ZDA, ker tam veljajo stroga pravila. Po njegovih besedah so pristojne agencije preverile, da je nadomestna mati finančno neodvisna, da je že rodila otroka in da živi v stabilnem družinskem okolju.

Na očitke, da otrok, rojen s pomočjo nadomestne matere, odrašča brez matere, je odgovoril: "Za otroka je najpomembnejše, da je ljubljen, sprejet, da se počuti varnega in da ima podporo. To bova sinu zagotavljala. Hkrati bova z njim vedno povsem odkrita."

Ob tem je poudaril, da želi svojo družino zaščititi pred pretirano medijsko izpostavljenostjo.

Izpostavil je, da nemška zakonodaja prepoveduje posredovanje pri nadomestnem materinstvu in medicinske postopke, povezane z njim, ne prepoveduje pa starševstva po zakonito izvedenem postopku v tujini. Po njegovih besedah zato 'ni prepovedano postati starš s pomočjo nadomestnega materinstva'.

Priznal je tudi, da bi moral o svojem položaju odkrito spregovoriti že februarja, ko je CDU na strankarskem kongresu ponovno potrdila nasprotovanje nadomestnemu materinstvu. Takrat je bila nadomestna mati že noseča. Poudaril je, da je zanj zdaj najpomembnejša njegova družina.