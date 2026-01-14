Minister za zdravje se zaradi prehrane Trumpa čudi, kako je še živ

V podcastu konservativne vplivnice Katie Miller je ameriški minister za zdravje Robert Kennedy mlajši dejal, da 79-letni predsednik je predvsem nezdravo hrano tako iz varnostnih razlogov, kot tudi zato, ker zaupa proizvodom velikih podjetij. Dodal je, da si Donald Trump ne želi, da bi mu bilo na poti slabo, poroča nemška tiskovna agencija dpa .

"Če potuješ z njim, dobiš občutek, da se ves dan samo polni s strupom in ne veš, kako še lahko hodi, kaj šele, kako to, da je najbolj energična oseba, ki smo jo kdajkoli spoznali," je dejal minister.

Na vprašanje, kdo ima najbolj nenavadne prehranjevalne navade, je odgovoril, da Trump, in da "ne ve, kako je še živ, ampak je".