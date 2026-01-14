Naslovnica
Tujina

Minister za zdravje se zaradi prehrane Trumpa čudi, kako je še živ

Washington, 14. 01. 2026 16.49 pred 1 uro 1 min branja 40

Avtor:
K.H. STA
Donald Trump ljubi hitro hrano

Znano je, da ima ameriški predsednik Donald Trump rad nezdravo hrano. Njegov minister za zdravje Robert Kennedy mlajši je ocenil, da je "res zelo slabo hrano", še posebej na potovanjih, in da ne ve, kako to, da je še živ.

V podcastu konservativne vplivnice Katie Miller je ameriški minister za zdravje Robert Kennedy mlajši dejal, da 79-letni predsednik je predvsem nezdravo hrano tako iz varnostnih razlogov, kot tudi zato, ker zaupa proizvodom velikih podjetij. Dodal je, da si Donald Trump ne želi, da bi mu bilo na poti slabo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Donald Trump in Robert Kennedy ml.
Donald Trump in Robert Kennedy ml.
FOTO: Shutterstock

"Če potuješ z njim, dobiš občutek, da se ves dan samo polni s strupom in ne veš, kako še lahko hodi, kaj šele, kako to, da je najbolj energična oseba, ki smo jo kdajkoli spoznali," je dejal minister.

Na vprašanje, kdo ima najbolj nenavadne prehranjevalne navade, je odgovoril, da Trump, in da "ne ve, kako je še živ, ampak je".

Donald Trump ljubi hitro hrano
Donald Trump ljubi hitro hrano
FOTO: Shutterstock

Pojasnil je, da Trump je "res zelo slabo hrano", vključno s hamburgerji in drugo hrano iz restavracij s hitro prehrano McDonald's in sladkarije, nenehno pa pije dietno kokakolo. Hkrati ima "božansko konstitucijo" in je "neverjetnega zdravja", je dodal.

Izpostavil je, da pa predsednik "ponavadi je precej dobro hrano" v svoji rezidenci v Mar-a-Lagu na Floridi in v Beli hiši.

minister za zdravje zda donald trump zdravje

KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Idealista
14. 01. 2026 18.41
Kontradiktorno glede na zadnji stavek, torej ne je samo slabe hrane al kako... Verjetno ga malo rešuje tudi to, da sploh ne pije alkohola in nesekirancija glede hrane.
Odgovori
0 0
NeNebinarni
14. 01. 2026 18.40
Kar naj si baše v ta oranžen ksiht, bo prej mir pred njim
Odgovori
0 0
enajstdvanajst1
14. 01. 2026 18.38
Lahko ga sovrazite ali ne ampak priznati je treba de dela ameriko veliko kot je obljubil. Z venezuelo bo dobil nafto z grenlandijo pa surovine za naslednjih 500 let.... Putin je odprl pot kjer je pokazal da močnejši lahko vzame slabšemu
Odgovori
+1
1 0
tamiflu
14. 01. 2026 18.34
kar naj se baše, da čimprej mrkne
Odgovori
+3
3 0
Rob123
14. 01. 2026 18.31
Koga zanima kako se ta Clown prehranuje!
Odgovori
+2
2 0
detect
14. 01. 2026 18.28
full pomembno kaj poje.
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
14. 01. 2026 18.26
Kokakola mu je razžrla možgane. Vse jasno.
Odgovori
+5
5 0
rahlo_nepristranski
14. 01. 2026 18.09
Kaj bi ta portal brez Trumpa in Janeza ? Pobjejo se md sabo
Odgovori
+4
4 0
Sickomania
14. 01. 2026 18.09
Long live donnie
Odgovori
-3
0 3
March
14. 01. 2026 18.06
Vsi politiki bi se morali tako prehranjevati, ker je edino takšna hrana primerna njihovem karakterju...
Odgovori
0 0
Peni Stojanović
14. 01. 2026 18.06
dej ne nabijite usi skp kako veste kaj oni jejo tm sploh
Odgovori
+1
2 1
tech
14. 01. 2026 18.01
Živ je, na žalost pa je pustilo posledica na podstrešju.
Odgovori
+8
9 1
Veščec
14. 01. 2026 17.58
matilda ga že počas boža,pa to
Odgovori
+5
5 0
Vera in Bog
14. 01. 2026 17.56
Očitno je mcdonalds bolj zdrav kot govorijo
Odgovori
+2
3 1
Bananistanec
14. 01. 2026 18.05
Mogoče je že toliko zastrupljen da se ga vse ostalo ne prime
Odgovori
+3
3 0
Odisej25
14. 01. 2026 17.50
Po volilnem letu Janša na zavodu za zaposlovanje išče delo v gradbeništvu. ''In kaj ste delali doslej?'' ''Nekoč sem bil prvi minister.'' ''Minister? In kaj iščete v gradbeništvu?'' ''Samo to znam. Doslej sem polagal temeljne kamne in to imam tudi sicerv krvi, ker sem albanskega porekla.''
Odgovori
+8
8 0
Sekira
14. 01. 2026 17.55
Res si duhovit, ko prepisuješ vice.
Odgovori
-4
0 4
Banion
14. 01. 2026 17.48
No sedaj je jasno za kaj počne kar počne in izgleda kot da ni vedno čisto pri sebi
Odgovori
+2
2 0
Odisej25
14. 01. 2026 17.46
Meni se tudi zdi čudno, da je še živ, glede na kaos v ZDA.
Odgovori
+3
3 0
Pujček
14. 01. 2026 17.45
Če ne bi vsi držali fig v žepu, bi ameriškim barbarom uvedli sankcije. Odgnat jih iz držav kjer imajo baze, pa srečno. Vojne prihajajo iz zahoda, sodelovanje iz vzhoda.
Odgovori
+1
1 0
Renee Nicole Good v spomin
14. 01. 2026 17.41
tale vnuk migranta trump/ pustimo ob strani da ga 80% američanov doživlja kot hitlerja/ je res nekaj posebnega...meloniji kaus je kupil papirje da ni ilagalna je pa vseeno migrantka kot žena vance - a ...in s svojo desno ice pobija usa državljane. ..češ da se borijo proti migrantom...Menda je to od izraelske zero kokakole...
Odgovori
+1
2 1
Sekira
14. 01. 2026 17.56
80%? Kako so ga izvolili z 20%? Je to Golobja matematika?
Odgovori
-3
1 4
Bananistanec
14. 01. 2026 17.59
Taktična poteza, se narediš prijazen, toliko da ti država pusti naredit vojaško bazo z izgovorom obrambe, potem te iz te iste baze napadejo, sami pa je nomajo ker verjamejo na desedo
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik-1442225
14. 01. 2026 17.40
Zato se mu pa kisa
Odgovori
+5
5 0
