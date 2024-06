Ministra grozita z odstopom, Izraelci na ulicah podprli načrt za mir

Skrajno desna izraelska ministra za finance in nacionalno varnost sta zagrozila z odstopom in razpadom vladajoče koalicije, če bo premier Benjamin Netanjahu sprejel predlog o prekinitvi ognja v Gazi, ki ga je predstavil predsednik ZDA Joe Biden. Na izraelskih ulicah se je medtem zbralo na desettisoče ljudi v podporo načrtu.

OGLAS

Minister za finance Bezalel Smotrič in minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir sta poudarila, da nasprotujeta sklenitvi kakršnegakoli dogovora, dokler palestinsko islamistično gibanje Hamas ne bo uničeno. Smotrič je na družbenih omrežjih sporočil, da je Netanjahuju dal vedeti, da ne bo del vlade, ki se strinja s predlaganim načrtom in konča vojno brez uničenja Hamasa. Podobno je sporočil tudi Ben-Gvir, ki je še ocenil, da dogovor pomeni konec vojne in opustitev cilja uničenja Hamasa. "To je brezobziren dogovor, ki pomeni zmago terorizma in varnostno grožnjo za državo Izrael," je poudaril. Zagotovil je še, da raje vidi razpad vlade kot sprejme predlog.

Bazalel Smotrič FOTO: Profimedia icon-expand

Netanjahujeva desna koalicija ima v parlamentu majhno večino, pri ohranjanju oblasti pa se zanaša na številne frakcije, vključno z Ben-Gvirovo stranko Judovska moč, ki ima šest sedežev v parlamentu, in Smotričevo stranko Verski sionizem gospoda Smotriča, ki ima sedem poslancev. Vodja opozicije Jair Lapid pa je po poročanju britanskega BBC obljubil, da bo podprl vlado, če bo Netanjahu sprejel načrt. Njegova stranka ima 24 sedežev v parlamentu. Na izraelskih ulicah se je medtem zbralo na desettisoče ljudi v podporo načrtu. Zgolj v središču Tel Aviva se je po navedbah organizatorjev v soboto zbralo 120.000 demonstrantov, ki so zahtevali nove volitve in vzklikali, da se je čas sedanje koalicije iztekel, poroča časnik Times of Israel.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia







Protesti v Tel Avivu icon-picture-layer-2 1 / 5