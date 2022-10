Ministri članic EU za skupen odziv na porast prihodov migrantov

Ena od osrednjih tem današnjega zasedanja notranjih ministrov EU, ki se ga udeležuje tudi slovenska ministrica Tatjana Bobnar , bo odziv na povečanje števila prihodov nezakonitih migrantov po zahodnobalkanski migrantski poti, s čimer se sooča več držav članic. To je predvsem posledica vizumske politike držav Zahodnega Balkana, v katere lahko državljani tretjih držav vstopijo brez vizumov. Nato pa pot nadaljujejo v EU.

Po podatkih agencije EU za zunanje meje Frontex je bilo septembra na zahodnobalkanski poti, katere del je tudi Srbija, zabeleženih 19.160 nezakonitih vstopov. To je dvakrat več kot v istem mesecu lani. Večina migrantov naj bi prihajala iz Sirije, Afganistana in Turčije.

Kot je povedala komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson, Evropsko komisijo to skrbi. "S tem se moramo spopasti skupaj. Okrepiti je treba varovanje zunanjih meja, namestiti več Frontexovih mejnih stražarjev, sodelovati z našimi partnerji na Zahodnem Balkanu pri preprečevanju tihotapljenja in izboljšati vračanje migrantov," je povedala. Komisarka je dejala še, da je v tesnih stikih z državami članicami, ki najbolj občutijo posledice tega. Poleg tega pa je že stopila v stik z državami Zahodnega Balkana, da bi svoje vizumske politike uskladile z EU. To po njenih besedah velja za več držav regije, ne samo Srbijo, ki jo več članic izpostavlja kot najbolj problematično.

Da mora Srbija spremeniti svojo vizumsko politiko, je med drugim ob prihodu na zasedanje v Luksemburgu poudaril avstrijski notranji minister Gerhard Karner. Poudaril je pomen boja proti nezakonitim migracijam.