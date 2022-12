Ministri EU bodo z nova poskušali doseči dogovor o omejevanju cen plina

Ministri za energetiko, med njimi slovenski infrastrukturni minister Bojan Kumer, so o mehanizmu, ki ga je Evropska komisija predlagala novembra, razpravljali že na dveh zasedanjih. Nazadnje so se sestali pretekli torek, ko jim ni uspelo doseči dogovora.

Kumer je tedaj ocenil, da je bil narejen zelo velik napredek in da so zelo blizu cilju. Menil je, da bi dogovor glede vrednosti cene plina, pri kateri bi se mehanizem sprožil, lahko našli na območju med 160 in 220 evri na megavatno uro.