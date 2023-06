Ministri EU korak bližje sprejetju direktive o odvzemu nezakonitega premoženja

Pravosodni ministri držav članic EU so sprejeli stališče Sveta o predlogu direktive o odvzemu nezakonito pridobljenih sredstev, ki bi veljala tudi za kršenje sankcij. Za to bo sicer potrebno še sprejetje zakonodaje, ki kršenje sankcije opredeljuje kot kaznivo dejanje. Ministrica Dominika Švarc Pipan je poudarila pomen izvajanja zakonodaje. Kot je zapisala na Twitterju, Slovenija že pripravlja podlage za nacionalno implementacijo bodoče direktive, cilj pa je zagotoviti čim večjo zaščito pred zlorabami.

Med drugim bi ta zakonodaja nacionalnim organom, pristojnim za odvzem sredstev, dala več pristojnosti. Države članice bi jim morale zagotoviti dostop do ustreznih podatkovnih baz in registrov. Direktiva bi obenem olajšala čezmejno sodelovanje teh organov in izmenjavo informacij med njimi, so navedli pri Svetu EU.

Predlog, o katerem se bo zdaj Svet pogajal z Evropskim parlamentom, predvideva tudi določitev nacionalnega organa, pristojnega za upravljanje zamrznjenega ali zaseženega premoženja. Članice bi morale v določenih primerih omogočiti prenos ali prodajo zamrznjenega premoženja še pred dokončno zaplembo.

Predlagana pravila bi veljala za različna kazniva dejanja, tudi za kršenje sankcij Evropske unije. Da bo to mogoče, bo treba sprejeti še zakonodajno podlago, s katero bi kršenje sankcij uvrstili na seznam kaznivih dejanj Evropske unije.

Zakonodajna predloga je Evropska komisija predstavila maja oziroma decembra lani zaradi ruske agresije na Ukrajino. Tako bi lahko zasegli tudi premoženje, zamrznjeno v okviru sankcij proti Rusiji, med drugim ruskim oligarhom.

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je ob prihodu na zasedanje glede predloga direktive o odvzemu premoženja poudarila, da je ključno izvajanje, saj to na koncu prinese rezultate. Zato je treba po njenem mnenju nasloviti težave, s katerimi se države članice spoprijemajo v praksi, predvsem pri upravljanju zaseženega premoženja.