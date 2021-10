Ministri EU na izrednem sestanku o rastočih cenah energije

Zasedanje bo kot predsedujoči tej sestavi Sveta EU vodil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki je poudaril, da je namen sestanka zaščita evropskih državljanov in podjetij ob tem najvišjem skoku cen električne energije v zadnjih letih.

Višanje cen energije je po ministrovih besedah nov dokaz, da Evropa potrebuje več energije iz obnovljivih virov in večjo energetsko učinkovitost. Potrjuje tudi, kako pomembno je dolgoročno ohraniti dobro delujoč in popolnoma integriran notranji energetski trg.

Vavčerji in znižanje davka, za podjetja pa državna pomoč

To bo prvi ministrski sestanek po vrhu v minulem tednu. Voditelji so pozvali, naj se čim bolje izkoristi nabor kratkoročnih ukrepov v pomoč najranljivejšim ljudem in podjetjem, ki jih je minuli teden razgrnila Evropska komisija. Ta vključuje vavčerje in znižanje davka, za podjetja pa državne pomoči.

Poleg tega so pozvali k preučitvi srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov za zagotovitev cenovno dostopne energije, okrepitev odpornosti evropskega energetskega sistema in zagotovitev varne dobave energije ter v podporo prehodu v podnebno nevtralnost.

Ministri se bodo osredotočili na vprašanje, katere dodatne ukrepe, tudi finančne, še lahko ponudi unija v pomoč državam pri kratkoročnem odzivanju, ter razpravljali o varnosti oskrbe s plinom. Poudarek bo na ureditvi in prihodnosti energetskega trga.

Dan pred zasedanjem so Avstrija, Nemčija, Danska, Estonija, Finska, Irska, Luksemburg, Litva in Nizozemska objavili skupno izjavo v podporo notranjemu energetskemu trgu. "Ne moremo podpreti nobenega ukrepa v neskladju z notranjim trgom plina in elektrike, na primer ad hoc reforme trga elektrike na debelo," so zapisali.