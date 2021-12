Ministri EU razpravljali o rastočih cenah energije in dogajanju na veleprodajnih trgih

Rast cen energije v Evropi že lep čas povzroča skrbi v državah članicah, zato je bilo to vprašanje znova v središču razprave ministrov sedemindvajseterice, ki so se sestali v okviru Sveta EU za promet, telekomunikacije in energijo.

Evropska komisarka za energijo Kadri Simson pa je povedala, da je od predstavitve nabora ukrepov v pomoč najranljivejšim državljanom in podjetjem te ukrepe sprejelo ali napovedalo dvajset držav članic. "Danes je bilo pomirjujoče slišati, da so bili ukrepi, ki so jih sprejele vlade, hitro uvedeni in že pomagajo blažiti vpliv nenavadno visokih cen," je izjavila.

Čeprav so se cene plina v primerjavi z oktobrom znižale, so še vedno precej višje kot običajno, takšno stanje pa naj bi se nadaljevalo do pomladi. Posledično ostajajo visoke tudi cene električne energije, je opozorila komisarka. Pri tem je napovedala, da bo Evropska komisija sredi meseca predstavila zakonodajni okvir, ki bo omogočil skupen nakup strateških rezerv plina.

Ministri so danes govorili tudi o napredku pri obravnavi zakonodajnega svežnja Pripravljeni na 55, še posebej o direktivi o obnovljivih virih energije in direktivi o energetski učinkovitosti.

Številne članice pri tem še analizirajo vpliv predlogov na njihova gospodarstva kot celoto. Večina jih podpira raven ambicioznosti zastavljenih ciljev, pri čemer pa poudarjajo, da je nujno zagotoviti dovolj prožnosti in upoštevanje nacionalnih posebnosti.

"Številne delegacije pričakujejo večjo prilagodljivost, da bi lahko dosegli najustreznejše in stroškovno najučinkovitejše politike. Prilagodljivost je ključna, saj se značilnosti naših energetskih sistemov še vedno zelo razlikujejo," je dejal Vrtovec.