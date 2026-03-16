Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ministri EU za energetiko o posledicah vojne na Bližnjem vzhodu

Ljubljana, 16. 03. 2026 06.20 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Tina Seršen

Ministri članic EU, pristojni za energetiko, bodo danes v Bruslju razpravljali o odzivu na naraščajoče cene energentov, povezane z vojno na Bližnjem vzhodu. Ta bo tudi osrednja tema zasedanja zunanjih ministrov unije, ki se bodo danes prav tako sestali v belgijski prestolnici.

V ospredju zasedanja ministrov za energetiko, ki se ga bo iz Slovenije udeležila državna sekretarka na pristojnem ministrstvu Tina Seršen, bo odziv unije na pretrese na energetskih trgih, ki jih je povzročila vojna med ZDA, Izraelom in Iranom. Zaradi zaprtja Hormuške ožine, ki je ključnega pomena za transport energentov, so močno narasle cene nafte, pa tudi utekočinjenega zemeljskega plina.

FOTO: Bobo

Ministri bodo razpravljali o možnih kratkoročnih ukrepih v odziv na trenutno energetsko krizo in o dolgoročni strategiji, da bo EU bolje pripravljena na krize v prihodnje.

Med možnimi ukrepi, ki jih bodo po energetskih ministrih v četrtek obravnavali še voditelji članic, v Evropski komisiji omenjajo znižanje dajatev na energijo, omejevanje cene plina in krepitev energetskih omrežij.

Vojna na Bližnjem vzhodu bo po pričakovanjih tudi osrednja tema današnjega zasedanja zunanjih ministrov unije, ki se ga bo udeležila ministrica Tanja Fajon. Med drugim bodo razpravljali o zagotavljanju varne plovbe prek Hormuške ožine, podpori zalivskim državam, ki so tarča iranskih napadov, prizadevanjih za umiritev napetosti v regiji in razmerah v Libanonu.

O posledicah bližnjevzhodnega konflikta bodo ministri prav tako govorili v okviru razprave o nadaljnji podpori Ukrajini v boju z rusko agresijo, ki bo vključevala še 90 milijard evrov vredno posojilo Kijevu in predlog 20. svežnja sankcij proti Moskvi.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564