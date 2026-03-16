Ministri EU za energetiko o posledicah vojne na Bližnjem vzhodu

V ospredju zasedanja ministrov za energetiko, ki se ga bo iz Slovenije udeležila državna sekretarka na pristojnem ministrstvu Tina Seršen , bo odziv unije na pretrese na energetskih trgih, ki jih je povzročila vojna med ZDA, Izraelom in Iranom. Zaradi zaprtja Hormuške ožine, ki je ključnega pomena za transport energentov, so močno narasle cene nafte, pa tudi utekočinjenega zemeljskega plina.

Ministri bodo razpravljali o možnih kratkoročnih ukrepih v odziv na trenutno energetsko krizo in o dolgoročni strategiji, da bo EU bolje pripravljena na krize v prihodnje.

Med možnimi ukrepi, ki jih bodo po energetskih ministrih v četrtek obravnavali še voditelji članic, v Evropski komisiji omenjajo znižanje dajatev na energijo, omejevanje cene plina in krepitev energetskih omrežij.

Vojna na Bližnjem vzhodu bo po pričakovanjih tudi osrednja tema današnjega zasedanja zunanjih ministrov unije, ki se ga bo udeležila ministrica Tanja Fajon. Med drugim bodo razpravljali o zagotavljanju varne plovbe prek Hormuške ožine, podpori zalivskim državam, ki so tarča iranskih napadov, prizadevanjih za umiritev napetosti v regiji in razmerah v Libanonu.

O posledicah bližnjevzhodnega konflikta bodo ministri prav tako govorili v okviru razprave o nadaljnji podpori Ukrajini v boju z rusko agresijo, ki bo vključevala še 90 milijard evrov vredno posojilo Kijevu in predlog 20. svežnja sankcij proti Moskvi.