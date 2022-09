Ministri EU za energetiko ponovno o visokih cenah elektrike

"30. septembra bomo končali, kar smo pretekli teden začeli. Pravkar sem sklical izredno zasedanje ministrov za energetiko, da bi razpravljali o predlogih komisije za soočanje z visokimi cenami energije," je na Twitterju zapisal češki minister za industrijo Jozef Sikela.

Ministri za energetiko so se nazadnje sestali minuli petek, ko so Evropsko komisijo pozvali k pripravi konkretnih zakonodajnih predlogov za omejitev visokih cen električne energije. Med drugim so se zavzeli za uvedbo cenovne kapice za plin. Komisijo so pozvali tudi k ukrepanju za pomoč podjetjem, ki se zaradi velikih nihanj cen elektrike soočajo z likvidnostnimi težavami.