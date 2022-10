Ministri EU zbližali stališča: skupno naročanje plina, okrepljeno varčevanje ...

Kot je povedal Sikela, so ministri dosegli splošno strinjanje o tem, da je treba do leta 2023 začeti skupaj naročati plin, o medsebojni solidarnosti in okrepljenem varčevanju z energijo. Strinjali so se še, da je treba dopolniti indeks, na podlagi katerega se določajo cene plina.

Evropska komisarka za energetiko Kadri Simson je napovedala, da bo konkretne predloge glede tega, o čemer so se danes strinjali ministri, predstavila v torek.

Delo komisije glede cen plina je osredotočeno na indeks za določanje cen tega energenta, ki je vezan na nizozemsko vozlišče TTF. Ta po besedah komisarke ne odraža več razmer na evropskem energetskem trgu in umetno spodbuja naraščanje cen.