Ministri o vladavini prava v EU, von der Leynova proti Varšavi napovedala ukrepe

"Evropska komisija skrbno ocenjuje nedavno odločitev poljskega ustavnega sodišča," je zapisala predsednica Ursula von der Leyen in dodala: "Že zdaj pa lahko rečem, da sem resno zaskrbljena."

Po njenih besedah ta odločba postavlja pod vprašaj temelje Evropske unije. "To je neposreden izziv enotnosti evropskega pravnega reda," je zapisala predsednica Evropske komisije. "Brez neodvisnih sodišč so ljudje manj zaščiteni. Njihove pravice so ogrožene. Poljaki imajo pravico do pravičnega in enakovrednega obravnavanja v sodnem sistemu. V naši Uniji vsi uživamo enake pravice," je dodala.

Von der Leyneva je poudarila še, da "pravna država združuje našo Unijo" in "ščiti vrednote, na katerih temelji naša zveza: svoboda, demokracija, enakost in spoštovanje človekovih pravic".

Hkrati je že napovedala ukrepe: "Možnosti so znane," je dejala in kot možnosti ukrepanja proti Varšavi izpostavila nov klasični pravni postopek zaradi kršenja evropske zakonodaje, ukrepanje na podlagi uredbe o pogojevanju evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava in nadgradnjo postopka po 7. členu pogodbe EU. To slednje je po besedah predsednice "močno orožje, h kateremu se moramo vrniti".