Ministri za energetiko o omejevanju cen plina za proizvodnjo elektrike

Potem ko so se voditelji držav članic EU konec preteklega tedna zavzeli za omejevanje cen plina, imajo ministri za energetiko danes na dnevnem redu tehnično razpravo o tem, je povedal češki minister Sikela. Pričakuje napredek, ki bi bil potrjen do konca novembra. Govorijo tudi o omejevanju cen plina za proizvodnjo elektrike. Minister Kumer je medtem ob prihodu izpostavil zgolj, da sta za Slovenijo pomembna predvsem dva ukrepa. To sta določitev začasnega cenovnega koridorja za plin in pa mehanizem za preprečevanje volatilnosti cen.

Ministri, med njimi slovenski minister za infrastrukturo Bojan Kumer, so se v Luksemburgu sestali, potem ko so se voditelji članic v petek zavzeli za vzpostavitev cenovnega koridorja za transakcije z zemeljskim plinom, s katerim bi takoj omejili pretirane cene. Obenem so komisijo pozvali k pripravi začasnega okvira EU za omejitev cen plina, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije. Kot je pred zasedanjem v Luxembourgu povedal Jozef Sikela, češki minister za industrijo, čigar država predseduje Svetu EU, so voditelji dali splošne usmeritve, ministri za energetiko pa bodo danes opravili tehnično razpravo.

"Pričakujem napredek, ki bi bil lahko potrjen do konca novembra. Strinjamo se, da želimo ohraniti enotnost," je pojasnil. Evropska komisija je državam članicam predstavila tudi t. i. non-paper o omejevanju cen plina, ki se uporablja za proizvodnjo elektrike, v skladu z iberskim modelom. Ta model, ki ga trenutno uporabljata Španija in Portugalska, omogoča državno financiranje plina, ki ga uporabljajo energetska podjetja. Komisija je med zasedanjem non-paper javno objavila, v njem pa poudarja, da določitev cene pri od 100 do 120 evrov na megavatno uro pri trenutnih cenah plina ne bi prinesla rezultatov. Pri takšni določeni ceni pa bi se poraba plina po ocenah Bruslja povečala za od pet do devet milijard kubičnih metrov, in sicer večinoma na račun tretjih držav, predvsem Velike Britanije in Švice zato bi z njimi morali doseči dogovore o razširitvi sheme zunaj meja EU.

Evropska komisija poudarja še, da bi imela finančna pomoč pri kupovanju plina za proizvodnjo elektrike različne posledice za države članice, med najbolj obremenjenimi bi bile tiste, ki uporabljajo največ plina za tovrstne namene. Najbolj učinkovita bi bila vzpostavitev evropske sheme, v okviru katere bi si članice porazdelile stroške glede na koristi. To bi bila po mnenju komisije zahtevna naloga, in sicer zaradi pomanjkanja zanesljivih statističnih podatkov in političnih sprememb. Obenem pa Bruselj pripravlja dolgoročnejšo in bolj strukturno metodo za omejitev vpliva cen plina na cene elektrike, ki bi jo bilo mogoče sprejeti hitro.

