Ministrica Čalušić napovedala dodatne ukrepe za zaščito ribičev

Na srečanju, ki je bilo namenjeno iskanju rešitev za zaščito slovenskih ribičev, sta ministrica in premier prisluhnila ribičem in se seznanila s trenutnimi razmerami, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ministrica je poudarila, da kmetijsko ministrstvo že zagotavlja pravno pomoč slovenskim ribičem, ki so jim hrvaški organi naložili globe, čeprav svojo dejavnost opravljajo v skladu z razsodbo arbitražnega sodišča o meji med državama. Pravno pomoč izvaja skladno z uredbo o pravni pomoči ribičem.

Ribičem je predstavila tudi nekaj dodatnih ukrepov za njihovo zaščito, ki jih bo po njenih besedah vsebovala sprememba oziroma dopolnitev zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma. Predlog sprememb bo šel v naslednjih dneh v nadaljnje vladno usklajevanje, so dodali na ministrstvu.