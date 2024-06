Ministrica pokazala oprsje, da bi podprla queer osebe

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V torek zvečer je norveška ministrica za kulturo in enakost obiskala pogovorno oddajo "Skeiv Preik", ki je del Oslo Pridea. 44-letnica je prejela nagrado "Gay Mom 2024".

Ponosno je pozirala z živo roza pentljo in svojim nazivom. Za vrhunec pa je dvignila bluzo in razkrila oprsje, zakrite je imela le bradavice. Odziv v dvorani je bil izjemen, požela je bučen aplavz.

"Zelo sem hvaležna, da sem bila letos med Prideom v Oslu imenovana za glavno pokroviteljico queer oseb. To je velika čast," je Jaffery zapisala v sporočilu norveškemu spletnemu časopisu Nettavisen. Ker je velika zagovornica queer oseb, se ji zdi ključno, da se počutijo varne in svobodne. "To je bil majhen prispevek," je dejala Jaffery.

Queer je sicer zbirni izraz za vse, ki se glede svoje spolne usmerjenosti ali spolne identitete ne počutijo pripadnike heteronormativne večinske družbe. To so lahko osebe, ki so lezbijke, geji, bi, transspolne, interspolne, genderqueer ali nebinarne osebe.

Izraz "gej mama" pa izvirno izvira iz angleščine in opisuje ženske, ki veliko časa preživijo na tej sceni ali so ji predane, poroča krone.at.

Joakim Aadland, vodja Pridea, je za časopis Dagbladet povedal: "Mislim, da je čudovito, da imamo ministrico, ki gre 'do konca'. Aplavz, ki ga je prejela, je nekaj, česar v desetih letih, ko imamo Pride, še nisem doživel."

Tudi premier Jonas Gahr Støre je dejal, da je povsem v redu, da se je ministrica za kulturo odločila pokazati svoje oprsje.