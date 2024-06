Ministrica zapravila 136.500 evrov za ličila in pričesko: 'Sicer si videti kot grobar'

To je v Nemčiji naletelo na številne kritike, Baerbockova pa je novinarjem dejala, da je ličenje za televizijske nastope nujno zaradi močnih reflektorjev v studiu. "Sicer si videti kot grobar, saj si ves siv," je rekla.

Kot je še povedala Baerbockova, je na potovanju, sploh v tujini, težko vedno najti stilista, zato ima vedno spremstvo. "Zato je običajno imeti vizažista," je dejala.

In ker potuje "zelo zelo veliko", pogosto ponoči, so tudi stroški dnevnic visoki, je povedala ministrica za zunanje zadeve in dodala, da se njeno ministrstvo dosledno drži predpisov.

Mediji so pred tem pisali, da je nemška vlada pod taktirko socialdemokrata Olafa Scholza, v kateri so tudi Zeleni in liberalci, v letu 2022 namenila kar 1,5 milijona evrov fotografom, vizažistom in frizerjem, kar je povečanje za 80 odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom, ko je še vladala Angela Merkel.

"Menimo, da lahko ljudje v vladi pustijo dober vtis v javnosti tudi brez dragih vizažistov na davkoplačevalske stroške," so na vprašanje za DW odgovorili iz Združenja davkoplačevalcev.

Javnost preseneča predvsem dejstvo, da je za zunanjo ministrico drugi največji porabnik državnega denarja za ličila in pričeske kancler Scholz s 40.000 evri letno, čeprav, pravijo zlobni jeziki, res ne more imeti veliko opraviti s svojimi lasmi – glede na to, da je skoraj plešast.

Kritiki nasprotne strani pa ob tem niso pozabili povedati, da Angela Merkel kot nekdanja kanclerka za frizerje in ličila še vedno porabi približno tri tisoč evrov na mesec – tudi davkoplačevalskega denarja.