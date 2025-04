Ameriški ministrici pred očmi agentov tajnih služb ukradli torbico

Ministrica Kristi Noem je na večerjo peljala svojo širšo družino, zaradi česar je imela pri sebi večjo vsoto gotovine, so sporočili z njenega ministrstva. Spremljali so jih agenti tajne službe, ki so sprožili preiskavo.

Prvi korak je bil pregled posnetkov varnostnih kamer. Te so ujele neznanega belega moškega, ki je odšel iz restavracije z ministričino torbico. Na obrazu je imel medicinsko masko.

V torbici je imela 3000 dolarjev (2600 evrov) v gotovini, čeke, vozniško dovoljenje, potni list, zdravila, ličila in ključe stanovanja, poleg tega pa tudi kartico za dostop do prostorov ministrstva.

Strokovnjaki opozarjajo, da v tem primeru ni šlo le za navadno krajo, ampak resen varnostni spodrsljaj in to pred očmi agentov tajne službe.

"To je kršitev varnosti, ki ima dejansko velike posledice, zato jo morajo tajna služba in ministrstvo za notranje zadeve ter drugi partnerji na področju kazenskega pregona nemudoma in dodatno preučiti," je dejal Jonathan Wackrow, CNN-ov analitik na področju kazenskega pregona in nekdanji agent tajne službe.