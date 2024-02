'Ministrske plače' picopekov na hrvaški obali, delodajalci na celini pa praznih rok

V eni izmed zagrebških restavracij so več mesecev iskali dobrega picopeka in le stežka so ga našli, je za net.hr pojasnil lastnik picerije Ivo Topalović . "Picopeka je skoraj nemogoče najti prek oglasov. Po spletu okoliščin, prek prijateljev, znancev slišiš, da je nekdo nekje drugje nezadovoljen, da želi boljše pogoje dela ... No, potem pa ga skušaš privabiti, da pride k tebi," je razložil.

Ponudbe so namreč tako rekoč "nemoralne", med delodajalci pa je vedno bitka, saj se zavedajo, da je lahko njihov picopek danes še pri njih, a bo morda že z jutrišnjim delom pice ustvarjal v sosednji restavraciji. V tisti, ki mu bo ponudila boljše delovne razmere, boljšo plačo in primernejši urnik.

Enemu izmed bolj znanih mojstrov peke pic, Draženu Drljači, so v sezoni na obali ponudili celo 2500 evrov. A delo traja devet ur, brez prostega dne. Takim številkam gostinci na celini nikakor ne morejo konkurirati. Kot je opozoril eden izmed gostincev: "Če bi dal plačo od 1200 do 1500 evrov, bi zagotovo dobil komentarje, češ, kdo bo delal za ta denar, saj vsak dan dobijo ponudbe od 2000 do 2500 evrov."

Kot je dodal Topalović, picopeki sicer pridejo, poskusijo delati in potem odidejo. "Sezona pride in gre, pride zima in zahtevajo več, potem se pa zima konča in gredo delat na morje."

Povprečna plača picopeka v Zagrebu se giblje od 1600 evrov do 1800 evrov, vendar se tempo dela nikakor ne primerja s sezonskim delom na morju. "Ljudje so navajeni na sezono, ko delajo po 12 ur dnevno, šest dni na teden in potem pričakujejo, da bodo dobili takšno plačo tudi v Zagrebu, kjer se ne dela 12 ur na dan in šest do sedem dni na teden," je pojasnil lastnik picerije v Zagrebu, Vladimir Picelj.

In ne le picopeki, povpraševanje je tudi po žar mojstrih. Kot je pojasnil Alen Mrvac s portala za prosta delovna mesta, se splača peči pico enako, kot se splača peči na žaru. "Oba poklica sta na trgu zelo iskana, njuni plači pa nenehno rasteta." Kljub "ministrskim plačam" pa delodajalcem iskanje teh delavcev ne gre prav dobro od rok.