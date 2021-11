Ministrstvo: Makedonski avtobus ni imel licence za prevoz potnikov

Avtobus z makedonsko registracijo v lasti podjetja Besa Trans, ki je v torek zgorel na avtocesti v Bolgariji, v nesreči pa je umrlo 45 ljudi, ni imel licence za prevoz potnikov, je sporočilo makedonsko ministrstvo za promet. Podjetju so zato odvzeli dovoljenje za obratovanje.

Avtobus z registrsko oznako SK-0884-BA v lasti podjetja Besa Trans, ki je zgorel v Bolgariji, ni imel licence za mednarodni prevoz potnikov ali katerega koli drugega dovoljenja za prevoz potnikov, je sporočilo ministrstvo v Skopju. Licenco imajo sicer tri vozila v lasti tega podjetja, vendar pa avtobusa s to registracijo ni med njimi. V skladu z zakonodajo in s ciljem preprečiti kakršna koli druga dejanja družbe, ki bi lahko povzročila negativne posledice, je družbi Besa Trans odvzeto delovno dovoljenje in ji je prepovedano opravljati dejavnost, so sporočili. Vlada je pristojnemu inšpektoratu naložila, da opravi izredni nadzor v podjetju.

Kot je znano, je avtobus v torek trčil v zaščitno ogrado na avtocesti v Bolgariji, se prevrnil in zagorel. V nesreči je umrlo 45 ljudi, med žrtvami je 12 mladoletnikov. Večina mrtvih je državljanov Severne Makedonije, kjer so razglasili tridnevno državno žalovanje. Nesrečo je preživelo pet moških in dve ženski. Preživelim je uspelo avtobus zapustiti tako, da so razbili okna v avtobusu. Načelnik bolgarske policije Stanimir Stanev je dejal, da je voznik umrl nemudoma, tako da ni bilo nikogar, ki bi lahko odprl vrata. Bolgarski mediji so poročali, da naj bi bile vse žrtve pri srednjih vratih avtobusa in ne na svojih sedežih, kar nakazuje na to, da so skušale pobegniti.