Za obnovo po tornadu bodo zagotovili 16 milijonov evrov nujne pomoči

Nenavadno močan tornado za evropske standarde, ki je pretekli petek pustošil po jugovzhodni Češki, je zahteval pet smrtnih žrtev, več ljudi je bilo ranjenih, povzročil pa je tudi ogromno materialno škodo. Na pomoč so priskočili prostovoljci s celotne države, dežuralo pa je tudi na stotine gasilcev, vojakov in policistov. Ministrstvo za regionalni razvoj je medtem že napovedalo, da bo za obnovo zagotovilo 16 milijonov evrov nujne pomoči.

Po uničujočem tornadu na jugovzhodu Češke, za katerega ocenjujejo, da je veter v njem dosegel tudi med 300 in 400 kilometrov na uro, se je konec tedna začelo odstranjevanje razbitin in škode. S posledicami se sooča na tisoče ljudi. Ogromno škodo, ki jo je tornado pustil za seboj, so ves konec tedna pomagali odstranjevati tudi prostovoljci s celotne države. Dežuralo je tudi okoli 1200 gasilcev, 160 vojakov in 200 policistov, ki so med drugim očistili avtomobile, ki jih je tornado zmetal na ulice. Skupaj s prostovoljci so odstranili ruševine in umazanijo, podprli stene in izdelali začasne strehe s plastično folijo, poročajo tuji mediji.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Gradbeni inženirji so medtem preverili, katere stavbe bi bilo treba zaradi nevarnosti porušiti. Posebej prizadeti sta bili občini Hruški s skoraj 1500 prebivalci in Moravska Nova Ves s približno 2600 prebivalci. Vas Hruški je bila po prvih ocenah skoraj popolnoma uničena. "Drevesa in avtomobili so leteli po zraku, hiše so dobesedno razpadale zaradi vetrov," je za medije poročal eden od reševalcev. Podžupan mesta je za agencijo CTK dejal, da je tornado polovico mesta zravnal z zemljo: "Ostale so samo stene, brez strehe, brez oken." Dodal je, da se ljudje ne bi mogli zaščititi pred nevihto. Na območje so napotili tudi več reševalnih eskadrilj s psi, da bi našli morebitne ujete. Skrb, da so pod ruševinami še vedno ujeti ljudje, se je sicer zdaj že polegla. Po zadnjih informacijah naj bi v neurju umrlo pet oseb, okoli 200 jih je bilo poškodovanih.

Tornado je opustošil sedem vasi Južne Moravske na meji z Avstrijo. Neurje sta spremljala tudi močna toča in naliv. Po poročanju tamkajšnje vremenske službe je tornado za seboj pustil 500 metrov široko in 26 kilometrov dolgo sled opustošenja. V upravnih okrožjih Breclav in Hodonin je bila toča po poročanju na družbenih omrežjih v velikosti teniških žogic. Na gradu Valtice, ki je pod Unescovo dediščino, je prišlo do večmilijonske škode. Številna stekla so se razbila tudi na baročni zgradbi iz 17. stoletja. Brez električne energije je ostalo okoli 32.000 gospodinjstev. Ministrstvo za regionalni razvoj je napovedalo, da bo za obnovo zagotovilo 16 milijonov evrov nujne pomoči. Praška vlada pod vodstvom premierja Andreja Babiša želi zaprositi tudi za denar iz solidarnostnega sklada Evropske unije, ki zagotavlja pomoč po večjih naravnih nesrečah. Organizacije za pomoč pa so od zasebnih donatorjev za žrtve neviht že prejele skoraj šest milijonov evrov.