Množična grobišča minkov na Danskem ekološka bomba

Danska vlada je sicer priznala, da je z načinom pokopa živali naredila napako. Očitki na račun ravnanja danske vlade so postali še močnejši, ko so ugotovili, da so se nabrekla trupla minkov na vojaškem pokopališču v Holstebru na zahodnem Jutlandu in še na nekaterih drugih lokacijah dvignila na površje. Zaradi velikega števila trupel so bile sežigalnice namreč močno obremenjene. Zato so namesto tega številna trupla polivali z razkužilom in zasuli z apnom ter jih pokopavali tri metre globoko.