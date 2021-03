Minneapolis bo družini Georgea Floyda izplačal 22,5 milijona evrov

Družina Georgea Floyda je sporočila, da ne iščejo zgolj denarne poravnave, temveč tudi reformo sodnega sistema. "Gre za globoko travmatičen dogodek, ki je na žalost del realnosti temnopoltih družin," je po poročanju Minneapolis Star Tribune dejala podpredsednica mestnega sveta Andrea Jenkins.

"Ni denarja, ki bi lahko nadomestil brata, sina, nečaka, očeta, ljubljeno osebo. Kar lahko storimo pa je, da si še naprej prizadevamo za pravičnost, pravičnost in enakost v mestu Minneapolis," je še dejala Jenkinsova. Poravnava v višini 27 milijonov dolarjev (22,5 milijona evrov) vključuje tudi skor polmilijonski prispevek družine za sosesko, kjer je Floyd umrl.

Policist Dereck Chauvin je že obtožen nenaklepnega umora in uboja, tožilstvo pa je ponovno zahtevalo še obtožnico naklepnega ali namernega uboja. Strokovnjaki pravijo, da je novo obtožbo lažje dokazati na sodišču, vendar zanjo velja nižja kazen.

Poleg Chauvina so sodelovanja pri umoru obtoženi še trije policisti, ki so bili 25. maja lani poleg, ko je Chauvin dušil osumljenca, vklenjenega in na tleh kar devet minut, dokler George Floyd ni izdihnil. Tem policistom bodo sodili posebej in se bodo lahko izgovarjali, da so le ubogali navodila nadrejenega veterana Chauvina.