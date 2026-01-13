Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Minnesota in Illinois s tožbo nad Trumpovo vlado

Minneapolis, 13. 01. 2026 07.34 pred 8 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Tožba

Ameriška zvezna država Minnesota je vložila tožbo proti vladi predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi dejavnosti Službe za priseljevanje in carine (Ice), ki so pripeljale do smrti 37-letne ženske v Minneapolisu. Podobno tožbo je vložila tudi zvezna država Illinois. Obe zahtevata, naj se Ice umakne in preneha povzročati nemire med prebivalci.

Sodišče prosijo, naj dejavnosti Ice opredeli kot nezakonite in neustavne.
Sodišče prosijo, naj dejavnosti Ice opredeli kot nezakonite in neustavne.
FOTO: Shutterstock

Minnesota skupaj z mestoma Minneapolis in St. Paul toži ministrico za domovinsko varnost Kristi Noem in druge zvezne uradnike, da bi zaustavili val agentov Ice, ki prihaja v to zvezno državo. Sodišče prosijo, naj dejavnosti Ice opredeli kot nezakonite in neustavne, poroča ameriška televizija CBS.

Glede na navedbe v tožbi so bili številni prebivalci Minnesote nezakonito pridržani in deležni pretirane sile zveznih agentov za priseljevanje, ko so s protesti ali opazovanjem njihovega delovanja uveljavljali svoje pravice iz 1. amandmaja k ameriški ustavi.

Preberi še Več deset tisoč protestnikov v Minneapolisu, shodi po vseh ZDA

"Minneapolis ni zahteval te operacije, vendar plačujemo ceno zanjo. Ko zvezne akcije ogrožajo javno varnost, škodujejo našim sosedom in kršijo ustavne pravice, imamo odgovornost, da ukrepamo. Točno to danes počnemo," je dejal župan Jacob Frey.

Tiskovna predstavnica ministrstva: Tožba je neutemeljena

Tiskovna predstavnica ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin je zatrdila, da je tožba neutemeljena, in da se veselijo spodbijanja na sodišču.

Tožba je bila vložena dan po tem, ko je ministrica Noem povedala, da je v Minneapolis prišlo še več sto zveznih agentov, in manj kot teden dni po odmevni smrti 37-letne Renee Nicole Good, ki jo je v glavo ustrelil in ubil agent Ice.

Preberi še Kdo je 37-letnica, ki jo je ustrelil agent ICE?

Trumpova vlada je 5. januarja v Minneapolis poslala okrog 2000 zveznih agentov, domnevno zaradi škandala s poneverbami proračunskih sredstev, zagotavljanja varnosti in aretacij nezakonitih priseljencev.

Zvezna država Illinois medtem prav tako toži ministrstvo za domovinsko varnost zaradi nezakonitih in nevarnih praks agentov Ice, ki povzročajo napetosti in ustvarjajo ozračje strahu. Tožba zahteva, da agenti nemudoma zapustijo zvezno državo.

tožba vlada zda trump

Trump s 25-odstotnimi carinami na uvoz iz držav, ki poslujejo z Iranom

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Življenje brez očeta: iskrena izpoved zvezdnice
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
Poročil se je z nečakinjo svoje nekdanje žene
Poročil se je z nečakinjo svoje nekdanje žene
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
zadovoljna
Portal
Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela
Dnevni horoskop: Ovni bodo zanesljivi, leve čaka strast
Dnevni horoskop: Ovni bodo zanesljivi, leve čaka strast
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Torba, ki bo hit leta 2026
Torba, ki bo hit leta 2026
vizita
Portal
Bolezen, ki najprej spremeni osebnost, ne spomina
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
cekin
Portal
Kaj je INR račun?
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
moskisvet
Portal
Obiskal ga je duh pokojne matere
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?
Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?
Umrl je avtor, ki je s teorijami o vesoljcih razdelil svet
Umrl je avtor, ki je s teorijami o vesoljcih razdelil svet
dominvrt
Portal
Trik, s katerim enostavno očistite vodni kamen na glavi tuša
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
okusno
Portal
Stara sladica, ki jo obožujejo vsi
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
voyo
Portal
Fargo
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450