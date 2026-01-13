Minnesota in Illinois s tožbo nad Trumpovo vlado

Minnesota skupaj z mestoma Minneapolis in St. Paul toži ministrico za domovinsko varnost Kristi Noem in druge zvezne uradnike, da bi zaustavili val agentov Ice, ki prihaja v to zvezno državo. Sodišče prosijo, naj dejavnosti Ice opredeli kot nezakonite in neustavne, poroča ameriška televizija CBS.

Glede na navedbe v tožbi so bili številni prebivalci Minnesote nezakonito pridržani in deležni pretirane sile zveznih agentov za priseljevanje, ko so s protesti ali opazovanjem njihovega delovanja uveljavljali svoje pravice iz 1. amandmaja k ameriški ustavi.