Minuta molka v avstrijskem parlamentu za žrtve strelskega napada

Z minuto molka so se v avstrijskem parlamentu poklonili žrtvam strelskega napada na srednji šoli v Gradcu. Še ta teden naj bi avstrijska vlada sprejela nove ukrepe in zaostrila zakonodajo o orožju. 21-letni storilec je namreč pištolo in dvocevno puško posedoval legalno. V napadu je umrlo devet dijakov in dijakinj ter učiteljica. Na spominski slovesnosti se je na glavnem trgu v Gradcu zbralo na tisoče ljudi.