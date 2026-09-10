Minuto in 42 sekund pred nesrečo opozorilo pilota: Letimo prehitro

Preiskovalci so objavili zapis zadnjih nekaj minut pred nesrečo. Zvočni snemalnik v pilotski kabini je sicer posnel za več kot dve uri zvoka, poroča ABC.

Minuto in 42 sekund pred nesrečo je pilot opozoril, da letijo prehitro, in nato izjavo še večkrat ponovil.

Pol minute pred nesrečo se na posnetku sliši veliko hrupa, še 15 sekund za tem je eden od pilotov zahteval, da pristanek prekinejo. Pet sekund kasneje je letalo zdrsnilo s steze in trčilo v kombi, v katerem je bilo sedem oseb, pet jih je umrlo.

Kombi je v lasti podjetja, ki čisti letala.