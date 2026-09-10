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Minuto in 42 sekund pred nesrečo opozorilo pilota: Letimo prehitro

Miami, 10. 09. 2026 11.52 pred 34 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Tovorno letalo družbe Amazon zdrsnilo s pristajalne steze

V nedeljo je tovorno letalo družbe Amazon pri pristajanju na mednarodnem letališču v Miamiju zdrsnilo s pristajalne steze in trčilo v več vozil na cesti ob letališču. Umrlo je pet ljudi. Preiskovalci so objavili posnetke in zapiske iz pilotske kabine, ki kažejo, da je želel eden od pilotov le nekaj sekund pred tragedijo prekiniti pristanek.

Preiskovalci so objavili zapis zadnjih nekaj minut pred nesrečo. Zvočni snemalnik v pilotski kabini je sicer posnel za več kot dve uri zvoka, poroča ABC.

Minuto in 42 sekund pred nesrečo je pilot opozoril, da letijo prehitro, in nato izjavo še večkrat ponovil.

Pol minute pred nesrečo se na posnetku sliši veliko hrupa, še 15 sekund za tem je eden od pilotov zahteval, da pristanek prekinejo. Pet sekund kasneje je letalo zdrsnilo s steze in trčilo v kombi, v katerem je bilo sedem oseb, pet jih je umrlo.

Kombi je v lasti podjetja, ki čisti letala.

Prvo poročilo z ugotovitvami preiskovalcev naj bi objavili v naslednjih tednih.

Tovorno letalo Amazon Air Flight 7598, ki je priletelo iz Portorika, je prevažalo približno 14 ton tovora, večinoma kontaktnih leč.

Miami letalska nesreča Amazon Air črna skrinjica tragedija

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