Mir v Črnem morju? Rusija zahteva ukinitev nekaterih sankcij

Kmalu po navedbah Washingtona pa so iz Kremlja sporočili, da prekinitev ognja v Črnem morju ne bo začela veljati, dokler ne bodo odpravljene sankcije za ruske banke, proizvajalce in izvoznike, vključene v mednarodno trgovino s hrano in gnojili. Ukrepi, ki jih zahteva Rusija, vključujejo ponovno povezavo bank s plačilnim sistemom SwiftPay, odpravo omejitev servisiranja ladij pod rusko zastavo, ki se ukvarjajo s trgovino s hrano, ter dobavo kmetijskih strojev in drugega blaga, potrebnega za proizvodnjo hrane.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je dogovor o prekinitvi napadov v Črnem morju korak v pravo smer. "Prezgodaj je govoriti, da bo dogovor deloval, a to so bili pravi pogovori, prave odločitve, pravi koraki," je dejal na novinarski konferenci v Kijevu. "Nihče ne more Ukrajini očitati, da se po tem ni premaknila v prizadevanjih za trajni mir," je dodal, potem ko ga je ameriški predsednik Donald Trump v preteklosti obtožil blokiranja mirovnega sporazuma.

Ameriški uradniki so se v Riadu ločeno srečali s pogajalci iz Moskve in Kijeva, da bi posredovali pri premirju med obema stranema. Ruska in ukrajinska delegacija se nista neposredno srečali.

Iz izjave Bele hiše ni jasno, kdaj naj bi sporazum začel veljati. Na vprašanje o odpravi sankcij je Trump novinarjem dejal: "Trenutno razmišljamo o vsem tem." V pisni izjavi Bele hiše o ameriško-ruskih pogovorih je navedeno, da bodo ZDA "pomagale obnoviti dostop Rusije do svetovnega trga za izvoz kmetijskih pridelkov in gnojil". Zelenski je kritičen do tovrstnih stališč ameriške administracije in se zavzema za krepitev sankcij proti Rusiji.

Kasneje je Zelenski v svojem nočnem nagovoru Ukrajincem obtožil uradno Moskvo, da laže, ko pravi, da je prekinitev ognja v Črnem morju odvisna od odprave sankcij. Ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov pa je dejal, da bi lahko "tretje države" nadzirale dele dogovora. A je opozoril, da bo premik ruskih vojaških ladij onkraj "vzhodnega dela Črnega morja" obravnavan kot kršitev sporazuma in "grožnja nacionalni varnosti Ukrajine". "V tem primeru bo imela Ukrajina polno pravico do uveljavljanja pravice do samoobrambe," je dodal.

Prejšnji dogovor, ki je omogočal varen prehod komercialnih ladij v Črnem morju, je bil sklenjen po ruski invaziji leta 2022. Tako Ukrajina kot Rusija sta veliki izvoznici žita, cene pa so po začetku vojne skokovito poskočile. Dogovor je olajšal pretok žita, sončničnega olja in drugih proizvodov, potrebnih za proizvodnjo hrane, kot je gnojilo, skozi Črno morje.

Sprva je veljal za obdobje 120 dni, vendar se je Rusija po večkratnih podaljšanjih julija 2023 umaknila, češ da ključni deli sporazuma niso bili izvedeni zaradi napadov na rusko ladjevje in Krim.

Na dogovor so se odzvali tudi na ukrajinskem veleposlaništvu v Ljubljani. Zapisali so, da sta ukrajinska in ameriška stran konstruktivno sodelovali ter dosegli velik napredek pri dogovoru o svobodni plovbi v Črnem morju ter prekinitvi napadov na energetsko infrastrukturo. "Ukrajina se zavezuje, da jih bo udejanjila in pospešila pravičen in trajen mir skupaj z ZDA in našimi evropskimi zavezniki. Na žalost že lahko vidimo, kako Rusija poskuša manipulirati in pogojevati sporazume z omilitvijo sankcij ali čim drugim. Toda to se odraža v njihovih izjavah. Ne verjamemo ruskim besedam in nihče ne bi smel. Vsi bi se morali osredotočiti na ruska dejanja, ne na njihove izjave. Prihodnji dnevi bodo ključni pri ugotavljanju, ali Rusija misli resno glede miru ali namerava prevarati ZDA in svet," so med drugim zapisali.