'Ubila ju je somalijska roka, a domneve so, da so za tem stali Italijani'

Somalija je bila leta 1992 v ruševinah, razklana med dvema oboroženima frakcijama. Vojaškemu udaru leta 1992, ki ga je izvedla koalicija opozicijskih vojskovodij, je sledilo strmoglavljenje diktatorja Mohameda Siada Barre. Nenehni spopadi so povzročili uničenje kmetijstva v državi in posledično lakoto po vsej državi. Pod močnim mednarodnim pritiskom so vojskujoče frakcije privolile v prekinitev ognja, to pa je opazovalcem ZN omogočilo vstop v državo. Vendar so do leta 1994 vse organizacije zapustile Somalijo, država pa je ostala v razsulu.

Tja sta se napotila tudi novinarka Ilaria Alpi in snemalec Miran Hrovatin, a naj bi šlo predvsem za snemanje reportaže o odhodu italijanskih vojakov. A sta prišla na sled tudi bolj umazanim poslom, in sicer nezakoniti preprodaji orožja in strupenim odpadkom.

Kot je poročal Primorski dnevnik, naj bi raziskovala posle, povezane s 1400 milijardami lir, ki jih je do leta 1994 Italija namenila za razvojno pomoč svoji nekdanji koloniji Somaliji. In kljub tej ogromni vsoti domnevne pomoči Somaliji ni kazalo nič boljše. Razlog? Italijanski podjetniki so takrat gradili novo pristanišče v prestolnici, pred tem pa tudi 400 kilometrov avtoceste v somalijski puščavi. Pod avtocesto naj bi, kot poroča Primorski dnevnik, zakopali ogromne količine strupenih industrijskih odpadkov iz Italije.

Mafijske združbe pa naj bi tudi prodajale orožje somalijskim frakcijam. Ilaria je prejela informacijo, da je eden od somalijskih poveljnikov na severu zasegel italijansko barko, na kateri naj bi bilo veliko orožja. Ilaria, prekaljena novinarka, kot je bila, je nemudoma odhitela in z omenjenim poveljnikom opravila intervju.