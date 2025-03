Mirna noč za papeža Frančiška

Za papežem Frančiškom, ki so ga 14. februarja sprejeli v rimsko bolnišnico Gemelli zaradi bronhitisa, ki se je pozneje razvil v pljučnico na obeh pljučnih krilih, je mirna noč.

"Papež se je ponoči dobro spočil in se je zbudil malo po 8. uri," so sporočili iz Vatikana. Drugih podrobnosti niso navedli, so pa že v torek napovedali, da bodo papežu Frančišku čez noč namestili masko za mehansko ventilacijo.