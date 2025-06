Mirni živci – nujna oprema na hrvaških cestah

Promet med priključkoma Rugvica in Ivanić Grad v smeri Lipovca poteka po enem voznem pasu z omejitvijo hitrosti 60 kilometrov na uro, enako je med Zaprešićem in priključkom Zagreb Zahod.

Zaradi prometnih nesreč na avtocestah A3 med priključkoma Rugvica in Ivanić Grad v smeri Lipovca ter A2 med priključkoma Zaprešić in Zagreb Zahod v smeri Zagreba je promet upočasnjen, zaradi tehnične okvare pa je obvoznica Omiš zaprta za ves promet, poroča net.hr .

Na reški obvoznici (A7) sta zaradi del pri Škurinjah zaprta izvoz iz smeri Zagreba in vhod v smeri Rupe.

Zaradi večje gostote prometa na mestnih cestah in obvoznicah ter v conah del in začasnih prometnih ureditev prihaja do občasnih upočasnitev. Potrebna je dodatna previdnost in potrpežljivost.