'Mirovna misija 3.0' Viktorja Orbana na Kitajskem

Med srečanjem je Orban Kitajsko označil za stabilizacijsko silo med svetovnimi pretresi in pohvalil njene "konstruktivne in pomembne" mirovne pobude. Kitajska namreč spodbuja svoj mirovni načrt, ki ga je skupaj z Brazilijo izdala maja. Peking tudi trdi, da je v konfliktu nevtralen, čeprav v praksi podpira Moskvo s pogostimi državnimi obiski, vse bolj rastočo trgovino in skupnimi vojaškimi vajami.

Kitajski voditelj Ši Džinping in madžarski premier Viktor Orban sta se v torek sestala v kitajski prestolnici, potem ko je Orban prejšnji teden obiskal Rusijo in Ukrajino, da bi razpravljal o možnostih za mirno rešitev spora, ki traja zdaj že tretje leto, poroča AP.

Na splošno sicer velja, da ima Orban med vsemi evropskimi voditelji najboljše odnose s Šijem in Putinom. Njegov obisk pri ruskem voditelju je sicer požel marsikatero kritiko, tako od EU kot Ukrajine, ki so vztrajali, da Orban ni deloval v imenu celotnega evropskega bloka. Njihov očitek je sicer naletel na gluha ušesa in Orbana ni odvrnil od naslednjega potovanja na Kitajsko, pot pa je označil za "mirovno misijo 3.0."

Ši je tudi sam med gostovanjem v Budimpešti pozval Rusijo in Ukrajino k prekinitvi spopadov, druge velesile pa k ustvarjanju ugodnega okolja za pogovore. "V interesu vseh strani je, da s čimprejšnjo prekinitvijo ognja državi poiščejo politično rešitev," je dejal.

ZDA so medtem izrazile zaskrbljenost zaradi Orbanovega srečanja s Šijem. Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby je dejal, da se potovanje "vsekakor ne zdi produktivno v smislu prizadevanj za uresničitev zadev v Ukrajini". Madžarska je sicer pod Orbanom s Kitajsko vzpostavila pomembne politične in gospodarske vezi, nedavno so napovedali tudi, da bo kitajski velikan BYD na jugu države odprl svojo prvo evropsko tovarno za proizvodnjo električnih vozil.

Madžarski premier tudi ostro nasprotuje zahodni vojaški pomoči Ukrajini in je večkrat blokiral prizadevanja EU za pomoč Kijevu in uvedbo sankcij proti Moskvi zaradi njene invazije. Ta drža je sicer krepko razočarala madžarske zaveznike v EU in Natu, ki so obsodili rusko invazijo kot kršitev mednarodnega prava in grožnjo varnosti Vzhodne Evrope.