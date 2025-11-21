Mirovni načrt v 28 točkah: Ukrajina bi se odrekla delu ozemlja in članstvu v Natu

V skladu z 28-točkovnim mirovnim načrtom, ki ga je pridobila ameriška televizija ABC News in drugi mediji, naj bi se Ukrajina odrekla velikemu delu vzhodnega ozemlja Rusiji in zmanjšala velikost svoje vojske skoraj za polovico na 600.000 vojakov.

Besede uradnika se nanašajo na poročanje portala Axios, da bo načrt vsak prihodnji "pomemben, nameren in trajen oborožen napad Rusije na Ukrajino obravnaval kot napad, ki ogroža mir in varnost transatlantske skupnosti", ZDA in zavezniki pa se bodo nanj ustrezno odzvali, tudi z vojaško silo.

Ameriški uradnik je medtem po srečanju potrdil poročila, da osnutek mirovnega načrta ZDA in evropske zaveznice zavezuje k varnostnim jamstvom za Ukrajino po vzoru Nata in da se bodo odzvali na vse prihodnje napade.

Ukrajinski predsednik je v četrtek zvečer prejel osnutek ameriškega načrta za konec vojne, njegov urad pa je uvodoma sporočil, da je Ukrajina pripravljena sodelovati z ZDA glede vsebine načrta. Kijev je ob tem sporočil, da bosta v prihodnjih dneh Zelenski in ameriški predsednik Donald Trump opravila telefonski pogovor.

"Ukrajina potrebuje mir (...) dostojanstven mir, tako da bodo pogoji spoštovali našo neodvisnost, suverenost in dostojanstvo ukrajinskega ljudstva," je Volodimir Zelenski dejal v večernem nagovoru po srečanju z ameriško delegacijo Pentagona pod vodstvom sekretarja ameriške vojske Daniela Driscolla v Kijevu.

1. Potrjena bo suverenost Ukrajine.

2. Rusija, Ukrajina in Evropa bodo sklenile sporazum o nenapadanju. Vse nejasnosti zadnjih 30 let bodo obravnavane kot rešene.

3. Od Rusije se pričakuje, da ne bo napadla sosednjih držav, Nato pa se ne bo nadalje širil.

4. Med Rusijo in Natom bo potekal dialog, ki ga bodo nadzorovale ZDA, da bi rešili vsa varnostna vprašanja in ustvarili pogoje za umiritev napetosti, s čimer bi zagotovili globalno varnost in povečali možnosti za sodelovanje in prihodnji gospodarski razvoj.

5. Ukrajina bo prejela zanesljiva varnostna jamstva.

6. Velikost ukrajinskih oboroženih sil bo omejena na 600.000 pripadnikov.

7. Ukrajina se strinja, da bo v svojo ustavo zapisala, da se ne bo pridružila Natu, Nato pa se strinja, da bo v svoje statute vključil določbo, da Ukrajina v prihodnosti ne bo sprejeta v zvezo.

8. Nato ne bo pošiljal svojih vojakov v Ukrajino.

9. Evropski lovci bodo nameščeni na Poljskem.

10. ZDA bodo prejele nadomestilo za jamstva. Če Ukrajina napade Rusijo, bo izgubila jamstva. Če Rusija napade Ukrajino, bodo poleg odločnega usklajenega vojaškega odziva ponovno uvedene vse sankcije, priznanje novega ozemlja in vse druge ugodnosti tega sporazuma pa bodo preklicane. Če Ukrajina brez razloga izstreli raketo na Moskvo ali Sankt Peterburg, bodo varnostna jamstva razglašena za neveljavna.

11. Ukrajina je upravičena do članstva v EU in bo med obravnavo te zadeve prejela začasni prednostni dostop do evropskega trga.

12. Močan globalni paket ukrepov za obnovo Ukrajine, ki vključuje, vendar ni omejen na: ustanovitev ukrajinskega razvojnega sklada za naložbe v hitro rastoče industrije, vključno s tehnologijo, podatkovnimi centri in umetno inteligenco. ZDA bodo sodelovale z Ukrajino pri obnovi, razvoju, modernizaciji in upravljanju ukrajinske energetske infrastrukture. Skupna prizadevanja za sanacijo območij, prizadetih v vojni, za obnovo, rekonstrukcijo in modernizacijo mest in stanovanjskih območij. Razvoj infrastrukture, pridobivanje rudnin in naravnih virov. Svetovna banka bo razvila poseben finančni paket za pospešitev teh prizadevanj.

13. Rusija bo ponovno vključena v svetovno gospodarstvo: odprava sankcij bo obravnavana in dogovorjena postopoma, Rusija bo prav tako povabljena, da se ponovno pridruži skupini G8.

14. Zamrznjena sredstva bodo uporabljena na naslednji način:

- 100 milijard dolarjev zamrznjenih ruskih sredstev bo vloženih v prizadevanja ZDA za obnovo in naložbe v Ukrajini;

- ZDA bodo prejele 50 odstotkov dobička iz tega projekta. Evropa bo dodala 100 milijard dolarjev, da bi povečala znesek naložb, ki so na voljo za obnovo Ukrajine. Zamrznjena evropska sredstva bodo odmrznjena. Preostanek zamrznjenih ruskih sredstev bo vloženih v ločen ameriško-ruski investicijski instrument, ki bo izvajal skupne projekte na posebnih področjih. Ta sklad bo namenjen krepitvi odnosov in povečanju skupnih interesov, da se ustvari močna spodbuda za neponovitev konflikta.

15. Ustanovljena bo skupna ameriško-ruska delovna skupina za varnostna vprašanja, ki bo spodbujala in zagotavljala spoštovanje vseh določb tega sporazuma.

16. Rusija bo v zakonodajo zapisala svojo politiko neagresije do Evrope in Ukrajine.

17. ZDA in Rusija se bodo dogovorile o podaljšanju veljavnosti pogodb o neširjenju in nadzoru jedrskega orožja, vključno s pogodbo START I.

18. Ukrajina se strinja, da bo v skladu s Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja postala država brez jedrskega orožja.

19. Jedrska elektrarna v Zaporožju bo začela obratovati pod nadzorom IAEA, proizvedena električna energija pa bo enakomerno porazdeljena med Rusijo in Ukrajino.

20. Obe državi se zavezujeta, da bosta v šolah in družbi izvajali izobraževalne programe, namenjene spodbujanju razumevanja in strpnosti do različnih kultur ter odpravljanju rasizma in predsodkov:

- Ukrajina bo sprejela pravila EU o verski strpnosti in zaščiti jezikovnih manjšin.

- Obe državi se bosta dogovorili o odpravi vseh diskriminatornih ukrepov in zagotovili pravice ukrajinskih in ruskih medijev ter izobraževanja.

- Vsa nacistična ideologija mora biti prepovedana.

21. Ozemlja:

- Krim, Lugansk in Doneck bodo priznani kot ruska ozemlja, tudi s strani ZDA.

- Južni regiji Herson in Zaporožje bosta "zamrznjeni" vzdolž linije stika.

- Rusija se bo odpovedala drugim ozemljem, ki jih nadzira zunaj petih regij.

- Ukrajinske sile se bodo umaknile iz regij Lugansk in Doneck, industrijskega pasu, znanega kot Donbas, ki ga Ukrajina še delno nadzoruje. V Donbasu bo ustvarjeno demilitarizirano območje.

22. Po dogovoru o prihodnjih ozemeljskih ureditvah se Rusija in Ukrajina zavezujeta, da teh ureditev ne bosta spreminjali s silo. V primeru kršitve te zaveze varnostna jamstva ne bodo veljala.

23. Rusija ne bo Ukrajini preprečevala uporabe reke Dneper za komercialne dejavnosti, sklenjeni pa bodo tudi sporazumi o prostem prevozu žita prek Črnega morja.

24. Ustanovljen bo humanitarni odbor za reševanje odprtih vprašanj:

- Vsi preostali zaporniki in trupla bodo izmenjani na podlagi načela "vsi za vse".

- Vsi civilni zaporniki in talci bodo vrnjeni, vključno z otroki.

- Izveden bo program ponovnega združevanja družin.

- Sprejeti bodo ukrepi za lajšanje trpljenja žrtev konflikta.

25. Ukrajina bo v 100 dneh izvedla volitve.

26. Vse strani, vpletene v ta konflikt, bodo prejele popolno amnestijo za svoja dejanja med vojno in se strinjale, da v prihodnosti ne bodo vlagale nobenih zahtevkov ali obravnavale nobenih pritožb.

27. Ta sporazum bo pravno zavezujoč. Njegovo izvajanje bo nadzoroval in zagotavljal Mirovni svet, ki ga vodi predsednik Donald Trump. Za kršitve bodo uvedene sankcije.

28. Ko se vse strani strinjajo s tem memorandumom, bo premirje začelo veljati takoj, ko se obe strani umakneta na dogovorjene točke, da se začne izvajanje sporazuma.

Če se je administracija ukrajinskega predsednika previdno odzvala na osnutek načrta in dejala, da bo sodelovala z ZDA, to po poročanju Guardiana ne velja za nekatere ukrajinske uradnike. Ti so načrt označili za "absurden", "kapitulacijo" in dejanski konec obstoja Ukrajine kot neodvisne države.