'Mirovnika' v Moskvi, Putin ukazal tridnevno prekinitev napadov na Kijev

Dmitri Peskov je potrdil, da bo Putin danes v Moskvi sprejel Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja. Odposlanca ZDA sta po poročanju ruskih medijev danes že prispela v rusko prestolnico. Po navedbah Reutersa sta prispela na letališče Vnukovo, kjer ju je pričakal ruski predsedniški odposlanec Kiril Dmitrijev. Ta je na svojem profilu zapisal: "Dobrodošla mirovnika".

Witkoff in Kushner naj bi po pogovorih v Moskvi v nedeljo odpotovala v Kijev, kjer naj bi se prvič sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Namen njune poti je nadaljevanje prizadevanj za dogovor o končanju vojne v Ukrajini.

Tridnevna prekinitev ruskih napadov je povezana z varnostjo pogajalcev ZDA. Tudi Ukrajina je po predhodnih navedbah zagotovila, da med njunim obiskom ne bo izvajala zračnih napadov na Rusijo. Zelenski je pozval Moskvo k vzajemnemu premoru, da bi zagotovili varnost delegacije ZDA.