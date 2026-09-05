'Mirovnika' v Moskvi, Putin ukazal tridnevno prekinitev napadov na Kijev

Dmitri Peskov je potrdil, da bo Putin danes v Moskvi sprejel Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja. Odposlanca ZDA sta po poročanju ruskih medijev danes že prispela v rusko prestolnico. Po navedbah Reutersa sta prispela na letališče Vnukovo, kjer ju je pričakal ruski predsedniški odposlanec Kiril Dmitrijev. Ta je na svojem profilu zapisal: "Dobrodošla mirovnika".
Witkoff in Kushner naj bi po pogovorih v Moskvi v nedeljo odpotovala v Kijev, kjer naj bi se prvič sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Namen njune poti je nadaljevanje prizadevanj za dogovor o končanju vojne v Ukrajini.
Tridnevna prekinitev ruskih napadov je povezana z varnostjo pogajalcev ZDA. Tudi Ukrajina je po predhodnih navedbah zagotovila, da med njunim obiskom ne bo izvajala zračnih napadov na Rusijo. Zelenski je pozval Moskvo k vzajemnemu premoru, da bi zagotovili varnost delegacije ZDA.
Napoved Kremlja prihaja po več dneh intenzivnih ruskih napadov na Ukrajino. Zelenski je pred tem sporočil, da so ruske sile napadle kijevski letališči Šuljani in Borispol. Ocenil je, da je šlo za poskus ustvarjanja negotovosti pred prihodom odposlancev ZDA, saj bi njun prihod v Ukrajino lahko zahteval uporabo letališč v bližini prestolnice.
Civilni letalski promet nad Ukrajino je zaradi vojne ustavljen od začetka ruske obsežne invazije februarja 2022. Morebiten prihod Witkoffa in Kushnerja z letalom v Kijev bi zato zahteval posebne varnostne ukrepe.
Kljub napovedanemu premoru so ruski napadi danes terjali nove žrtve. V mestu Kamianske v regiji Dnipropetrovsk je bilo v nočnem ruskem raketnem napadu na industrijski objekt ubitih pet ljudi, še pet je bilo ranjenih, je sporočil vodja regionalne vojaške uprave Oleksandr Ganža, navaja španska tiskovna agencija EFE.
V ločenem ruskem napadu na servisno delavnico v Dnipru je bil po njegovih navedbah ubit en človek, pet pa ranjenih. Vsi ranjeni so bili hospitalizirani, dva pa sta v hudem oziroma izjemno hudem stanju.
Obisk Witkoffa in Kushnerja v Moskvi ter njun predvideni odhod v Kijev predstavljata nov poskus ZDA za nadaljevanje diplomatskih prizadevanj za končanje vojne. Po pogovorih v Moskvi naj bi se odposlanca ZDA v nedeljo srečala še z Zelenskim.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.