"Zaskrbljeni smo zaradi pritiska na delovanje javnih institucij in medijev. Pogosto ni namen načrtno zmanjševanje demokracije in vladavine prava, ampak vplivati neposredno, prestrašiti ali vplivati na delovanje javnih institucij," je dejala Sophie in 't Veld in dodala, da je velik problem ekstremna polarizacija.

"To se je videlo na tiskovni konferenci, ko so nas spraševali, zakaj govorimo le z levico ali pa zakaj govorimo le z desnico. Kot bi imeli levo Slovenijo in desno Slovenijo. Imate samo Slovenijo, ljudje pa imajo različne poglede, s čimer ni nič narobe," je dejala in poudarila, da imamo dialog gluhih. "To pa globoko spodkopava zaupanje v demokracijo, v javne institucije, drug v drugega".

Dejala je, da je težava tudi, če na primer vlada ali vladna telesa proračun uporabljajo za pritiskanje na institucije. "Tak primer je financiranje tiskovne agencije STA. To je velika težava, ki jo je treba rešiti takoj. Ne čez nekaj mesecev, ampak takoj," je poudarila.