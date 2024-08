'Misija opravljena': 102. rojstni dan proslavila s skokom iz letala

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ko so se odprla vrata letala, sem pomislila, da ne morem narediti ali reči ničesar več storiti. Lahko sem le skočila," je po rojstnodnevnem skoku s padalom dejala 102-letna Manette Baillie iz Suffolka. "No, predvidevam, da sem skočila. Spomnim se namreč le tega, da sem bila nenadoma v zraku. Nato sem zaprla oči," je priznala.

S podvigom je želela podpreti tudi svoje tri najljubše organizacije, East Anglian Air Ambulance (reševalna služba v Norwichu), Združenje za bolezni motoričnih nevronov in združenje Benhall Village Hall. Doslej ji je uspelo zbrati že 9000 funtov oz. dobrih 10.600 evrov. Za cilj si je sicer zastavila 30.000 funtov oz. dobrih 35.000 evrov.

Člani njene lokalne skupnosti, kjer živi vse od leta 1961, so jo pričakali na letališče v Suffolku in jo spodbujali z navdušenim aplavzom. Po poročanju Sky Newsa je najstarejša Britanka, ki je sodlej skočila iz letala, dejala še: "Misija opravljena."

Britanka, ki je bila poročena s padalcem, je sicer med drugo svetovno vojno služila v ženski kraljevi mornarici (WRENS) v Egiptu. Očitno pa je gospa tudi velika navdušenka nad adrenalinom. Svoj okrogli 100. rojstni dan je namreč proslavila z divjo vožnjo v Ferrarijevem dirkalniku na dirkališču Silverstone.

"Aktivno sodelujem v skupnosti in ljudje me pogosto sprašujejo, kaj je skrivnost starosti. Seveda je pravilen odgovor sreča. A ob tem bi dodala, da sta pomembna tudi fizična in psihična aktivnost, prav tako pa tudi socializacija," je še povedala slavljenka.