Misija razdeljenih demokratov: kako zamenjati Bidna, ki posluša le tri ljudi

Po katastrofalni debati je Biden na dogodku v sklopu kampanje v Raleighu v Severni Karolini Donaldu Trumpu napovedal vojno: "Nameravam zmagati na teh volitvah." In nenadoma je spet deloval agresivno, samozavestno in šaljivo. Pojasnil je, da čeprav ni tako dober v debatiranju kot nekoč, zna razlikovati resnico od laži. Začudeni opazovalci so se spraševali, kje je bil prejšnji večer ta borbeni Biden? Med televizijsko razpravo je bil Biden videti utrujen, star in raztresen in se ni mogel zoperstaviti neusmiljeno lažnivemu Trumpu.

Nekdanja demokratska predsednika ZDA Barack Obama in Bill Clinton sta se v njegov bran oglasila na družbenih omrežjih in pojasnila, da slab nastop ne more izbrisati uspešnega mandata.

Vseeno naj bi se pri demokratih zdaj oblikovala dva tabora. Tisti, ki pravijo, da so na vrhu nujne spremembe, in tisti, ki zagovarjajo ohranitev začrtane poti.

Ogromno olja na ogenj je prilil New York Times, ko je objavil uvodnik, v katerem je Bidna pozval k umiku. Pomembna je tudi nova naslovnica revije Time: desno spodaj je videti precej majhnega Bidna, ki beži z rdeče naslovnice. Zgoraj levo je samo beseda "panika".

Priznana kolumnistka Susan Glasser v New Yorkerju pa piše takole: "Sporočilo debate ni bilo v tem, da je Trump govoril nore, neresnične stvari. Bil je Biden. Predsednik ZDA, ki je star enainosemdeset let in zahteva, da ostane na položaju do šestinosemdesetega leta, je pokazal, da je prestar."

In to za demokrate ni dobro, meni analitik Kyle Kondik za nemški Tagesspiegel: "V boju med dvema nepriljubljenima kandidatoma je za enega bolje, če drugi dobi več pozornosti. Bidnova slaba predstava je zdaj prevladujoča zgodba, kar je dobro za Trumpa."

Do 5. novembra je sicer še daleč. Vseeno meni, da je Biden zamudil priložnost, da pozornost usmeri na problematičnost Trumpa.

Toda predsednik za zdaj nadaljuje po načrtih. Konec tedna preživlja v regiji New Yorka, kjer je načrtovanih več nastopov.

Ob strani mu stoji tudi prva dama Jill Biden, ki velja za eno redkih – poleg Obame in Bidnove sestre Valerie Biden Owens – ki bi lahko predsedniku zaupno povedala, da je njegovega časa konec. Za zdaj še nihče od njih ni dal slutiti, da to namerava storiti.

Se bo pa srečal z družino in to bi lahko bilo ključno, menijo poznavalci. Viri so za NBC News povedali, da bosta Biden in prva dama po koncu srečanja sprejela ključne odločitve o njegovi kampanji.