Misija SpaceX končana: amaterska posadka se je vrnila na Zemljo

Kapsula dragon je z dvema ženskama in dvema moškima v Zemljini orbiti na nadmorski višini 587 kilometrov krožila tri dni, kar je višje od orbite Mednarodne vesoljske postaje (ISS).

V soboto je tik pred sončnim zahodom pred obalo Floride varno pristala v Atlantiku. Pri ponovnem vstopu v Zemljino atmosfero se je temperatura na površini kapsule dvignila do 1926 stopinj Celzija, poroča Sky News. V misiji Inspiration4 so sodelovali štirje amaterji, ki sestavljajo prvo popolnoma civilno vesoljsko posadko in odpravo.

Pot zase, za zdravstveno delavko in dva zmagovalca natečaja je financiral 38-letni milijarder Jared Isaacman. Ta je obogatel s podjetjem za procesiranje plačil, ki ga je ustanovil že kot najstnik. Isaacman je plačal pot v vesolje 29-letni Hayley Arceneaux, ki je preživela raka in dela v otroški bolnišnici St. Jude v Memphisu, kjer so jo zdravili. Isaacman je omenjeni bolnišnici doniral 100 milijonov dolarjev (okoli 85 milijonov evrov). Arceneauxova je najmlajša Američanka v vesolju in prva oseba s protezo.

Na natečaju sta zmagala še 42-letni podatkovni inženir Chris Sembroski in 51-letna profesorica Sian Proctor. "Vaša misija je svetu pokazala, da je vesolje za vse nas," je posadki ob pristanku sporočila ekipa SpaceX. Isaacman pa je dejal, da je za njimi neverjetna pot, ki je šele začetek, s tem pa namignil na še več poti v vesolje v prihodnosti.

Gre sicer za prvi turistični polet v vesolje podjetja Space X v lasti Elona Muska. Ta je posadki po varni vrnitvi na Zemljo čestital na družbenih omrežjih.