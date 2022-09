Mislil je, da je zadel 25.000 evrov, potem je vzel kredit, izplačila pa ni bilo

Oglas je zaznal na socialnih omrežjih z obljubami o zagotovljenih dobitkih. In tako se je tudi zgodilo. Mladenič je zadel kar 25.000 evrov na športnih stavah, vplačal pa jih je le nekaj sto. Težave so nastopile pri dvigu denarja. Najprej je prišlo do raznih izgovorov, kot so zahteve banke, spremenjeni pogoji poslovanja zaradi vojne v Ukrajini in podobno. Različnim osebam je bilo potrebno nakazati dodatne provizije, ki naj bi sčasoma zagotovile možnost dviga denarja. Ta saga se je vlekla okoli tri mesece.

V tem času je naiven mladenič neznancem posredoval vse svoje podatke, vključno s številko svojega bančnega računa, in nakazoval provizije v znesku po nekaj sto ali več evrov. Ko mu je denarja zmanjkovalo, si ga je nekaj izposodil, za nekaj pa je vzel kar kredit. Kljub vztrajnosti in vsem nakazilom mu nikakor ni uspelo priti do priigranega denarja. Ko so neznani partnerji na drugi strani kmalu postali preveč požrešni in so zahtevali čedalje več denarja ter višali provizije, je 28-letniku prekipelo in celotno zadevo je prijavil policiji. V tem času jim je nakazal že bistveno večji znesek od zadetka, ki bi ga moral prejeti.

Neregulirane igre na srečo so zadnje čase močno v porastu, še posebej v spletnem okolju, kjer je dostop do osebnih podatkov precej lahek. V konkretnejših primerih, kot je naveden zgoraj, so obljubljali zanesljive dobitke, to pa je že samo po sebi kaznivo.