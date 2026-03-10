Naslovnica
Tujina

'Mislil sem, da nas bodo napadli, glede na to, kar so mi govorili Steve, Jared in Pete'

Washington, 10. 03. 2026 16.24 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Donald Trump

Zakaj se je ameriški predsednik tako nenadno, med pogajanji, odločil napasti Iran? Kot pravijo v ZDA, so delovali obrambno, saj bi Iran zanesljivo prvi napadel ameriške baze in Izrael. A na zadnji novinarski konferenci je Trump razkril še nekaj drugega. Napadel je na podlagi informacij, ki so mu jih predali določeni ameriški uradniki.

Kdo je Trumpu podal informacije, da bo Iran napadel? "Situacija se je zelo hitro bližala točki brez povratka in Združene države so jo ocenile kot nesprejemljivo. Po mojem mnenju, glede na to, kar so mi govorili Steve, Jared, Pete in drugi, vpleten je bil tudi Marco, in sem mislil, da nas bodo napadli. Mislil sem, da bi nas, če tega ne bi storili takrat, ko smo, po vsej verjetnosti napadli," je povedal. Torej so mu informacije in napotke dali Steve Witkoff, ameriški posebni odposlanec za Bližnji vzhod, Jared Kushner, svetovalec Bele hiše, Pete Hegseth, minister za obrambo in zunanji minister Marco Rubio.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po mnenju novinarja Mehdi Hasana, je skušal Trump doseči eno od dveh stvari. "Trumpa, tega večnega otroka, so v vojno zmanipulirali ljudje okoli njega z lastnimi političnimi, finančnimi in verskimi agendami. Ali pa skuša Trump odgovornost za vojno prevaliti na koga drugega."

Trumpova administracija se je soočala tudi s kritikami za razlog za vojno in ameriški javnosti ter Kongresu ponujala različne, mestoma tudi nasprotujoče si razlage, od jedrske grožnje do menjave režima.

Med Američani se je ta vojna izkazala za izjemno nepriljubljeno, kar bi lahko pojasnjevalo Trumpove poskuse, da odgovornost prevali na druge. Nova anketa CNN je pokazala, da skoraj 6 od 10 Američanov nasprotuje vojaški akciji Trumpove administracije v Iranu. Še manj, le 12 odstotkov, jih podpira napotitev ameriških kopenskih sil v regijo, in to kljub temu, da Trump po besedah tiskovne predstavnice Bele hiše Karoline Leavitt ni izključil uvedbe obveznega vojaškega roka.

Preberi še Nizka podpora Američanov vojaškim napadom na Iran

Trump govori eno, Hegseth drugo

Ameriški predsednik trdi, da je vojne praktično konec, njegov obrambni minister Hegseth pa da je to "šele začetek". Ko so Trumpa povprašali o tem, zakaj govori Hegseth drugače, je odvrnil, da bi lahko "rekli oboje".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"No, mislim, da bi lahko rekli oboje. Začetek ... to je začetek gradnje nove države. Toda zagotovo, nimajo mornarice, nimajo letalskih sil. Nimajo protiletalske opreme. Vse je bilo uničeno. Nimajo radarja. Nimajo telekomunikacij in nimajo vodstva. Vse je izginilo," je odgovoril Trump. "Torej, veste, lahko bi pogledali na to izjavo tako: Lahko bi to že zdaj imenovali ogromen uspeh, ko odhajamo od tod, tako bi lahko rekel ali pa gremo še naprej, in gremo naprej."

Preberi še Trump trdi, da je vojne 'bolj ali manj konec', pogovarjal se je tudi s Putinom

Po izjemno ostrem odzivu javnosti, se zdi, da skuša Trump omiliti vtis o vojaških operacijah v Iranu, medtem ko so drugi, kot je Hegseth, malce bolj realistični. 

donald trump iran zda pete hegseth

