'Mislila sem, da bom umrla. Samo držala sem se'

Velik del osrednjega dela in juga ZDA so minuli konec tedna zajela neurja s tornadi. Skupno število smrtnih žrtev je naraslo na 40, največ v zvezni državi Missouri. Nacionalna meteorološka služba je v 24 urah zabeležila več kot 40 tornadov v osmih zveznih državah. Enega najmočnejših zračnih vrtincev so doživeli v Arkansasu, kamor je Bela hiša napotila nacionalno gardo.