'Mislila sta, da gre za bombardiranje ali samomorilski napad, ne pa za potres'

Kako pa je bilo na ulicah po tistem prvem rušilnem potresu? "Tam so bili vsi - gostje hotela, otroci z odejami. Bila je gruča ljudi, jokanje, kričanje. Otrok je bilo toliko, da bi si mislil, da je to šola in ne hotel," je opisal.

Podobno zmedena sta bila tudi njegova sirska vodička in šofer, ki ju ob prvem tresenju tal, ki je na prosto pognal praktično celoten sever države, v množici ni našel. Takrat se je vrnil v sedmo nadstropje hotela, kjer ju je zagledal pred sobama. "Ko smo se vozili iz Aleppa, sta mi povedala, da jim je državljanska vojna povzročila že toliko travm, da v tistem prvem trenutku na potres sploh nista pomislila. Mislila sta, da gre za bombardiranje ali za samomorilski napad, zato sta ostala v sobah," je povedal Lavrenčič. Prebivalci so se namreč ped vojno zaščitili tako, da so se skrivali v stanovanjih in hišah.

Sami so se zatekli v avtomobil, ki so ga premaknili na sosednji trg, da okoli njih ni bilo stavb. Že pred tem je namreč opeka razbila strešno steklo avtomobila. Tam so počakali do zore "in takrat je prišel šok". "Ko je posijalo sonce, so se prikazali tudi grozljivi prizori, ki jih ne bom nikoli pozabil. Ko iz ruševin dvigajo trupla, ko oče v naročju nosi otroka, ki izgleda nezavesten. To ti da za misliti in takrat smo se odločili, da potovanje prekinemo," je povedal.

Ko je izvedel, da se je po spletu začela širiti objava, v kateri so iskali prostovoljce, ki bi pomagali rešiti preživele, je želel pomagati tudi sam. "Ampak pri tem se je zaključilo. Vodička mi je pojasnila, da je zadnja stvar, ki bi si jo v Siriji lahko privoščili, to, da bi imeli tam poškodovanega turista."

Nadčloveški napori reševalcev, vsak čudež vpliva upanje

Razmere so seveda težke tudi v Turčiji, kjer že več dni pri reševanju pomagajo tudi slovenski reševalci. Marko Bručan, slovenski reševalec v 21-članski madžarski ekipi, občutke, ko izpod ruševin na plano potegnejo živo osebo, še vedno opisuje kot nepopisne. "S tem si poplačan za vseh 40 let dela na področju reševanja. Ko si delal prostovoljno in brezplačno," je dejal. Še toliko srečnejši pa je, ker jim je uspelo rešiti dva otroka s starši, ki bosta morda oba imela normalno življenje.