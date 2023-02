'Mislim, da bodo raketni napadi. Vemo, da imajo Rusi radi simboliko'

Kijev se spet pripravlja na težke dni. Rakete lahko na obletnico ruske invazije spremenijo vse. Ukrajinci se bojijo simbolike, ki jo Rusi ljubijo. "Mislim, da bodo raketni napadi. Običajno ne moremo napovedovati prihodnosti, a iz dosedanjih izkušenj vemo, da imajo Rusi radi simboliko," skrbi ukrajinskega vojaka Kirila, ki se po rojstvu prvega sina vrača nazaj na fronto.

Jutranjo budnico s sireno velika večina Ukrajincev presliši in ignorira. Promet se ne ustavi, ljudje gledajo v telefone in hodijo mimo zaklonišč. Aplikacija na telefonu jim namreč razkrije podrobnosti preplaha, danes je alarm sprožil balon, ne rakete. Oblasti sicer pozivajo prebivalce, naj alarmov ne ignorirajo, a tudi če jih, so pripravljeni, če gre zares zares. Kijevčanka Marina, ki jo ustavimo, pove, da ima s seboj dodatna oblačila, ki jih ne nosi več, a jih vzame, če bi bilo mrzlo. Pa tudi prigrizke, vodo in prvo pomoč.

Naša vojna poročevalca, snemalec Damjan Banjac in novinar Jure Tepina sta danes v prestolnici vojne preverjala, kako so pripravljeni na ruske napade.

Prvič po nekaj tednih na mesto posije sonce. Že nekaj časa nimajo težav z elektriko ali gretjem. A rakete lahko jutri vse to tudi spremenijo. Ukrajinska pošta na vratih še nima napisa, a vsi pravijo, da bo jutri zaprta. Kot tudi druge javne ustanove, Ukrajinci se namreč bojijo simbolike, ki jo Rusi ljubijo. Zato, da bi pred ruskimi raketami zaščitili spomenike, so jih Ukrajinci odeli v vreče peska. Omenjajo možnost raketnih napadov, zato ne bodo dopustili, da bi bilo jutri veliko število ljudi na istem mestu, tudi šole so že zaprte. Čeprav nekateri ravnatelji to včasih jemljejo kot priporočilo. Edina rusko govoreča šola v mestu, 48. gimnazija, ima danes normalno pouk. Ruščino le redko slišimo v mestu, govorijo jo le pregnani z ukrajinskega vzhoda.

Ogromno padlih vojakinj in mlajših vojakov Sveže fotografije kažejo drugačno naravo vojne. Ogromno padlih vojakinj in mlajših vojakov. Predstavnika sveže generacije, Kirila, smo srečali lani, ko se je uril v podzemnih garažah prestolnice. Vojna pa ga je s Kijeva peljala na bojna polja zahoda. Deloval je v specialnih misijah na morju in na kopnem, tole so posnetki napada na rusko oklepno kolono. Včeraj je dobil svojega prvega sina, jutri se vrača na fronto: "Jutri bo zame še en dan ... Ko ne bom čutil samo jeze, ampak bo tudi dan ponosa na mojo Ukrajino, na naš narod, na svoje ljudi. Ne glede na vse smo preživeli to bitko." Ker se že 364 dni bori z Rusi, jih zelo dobro pozna: "Mislim, da bodo (jutri) raketni napadi. Običajno ne moremo napovedovati prihodnosti, a iz dosedanjih izkušenj vemo, da imajo Rusi radi simboliko."