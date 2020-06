Mississippi kot zadnja zvezna država ZDA z zastave umika simbol konfederacije

Zastava vsebuje prapor konfederacijskih sil južnih držav, ki so med državljansko vojno nasprotovale odpravi suženjstva.

Sedanja zastava vsebuje prapor konfederacijskih sil, južnih držav, ki so med državljansko vojno med letoma 1861-1865 nasprotovale odpravi suženjstva.

Oba domova kongresa sta potrdila odstranitev praporja konfederacijskih sil z zastave te južne zvezne države. Predlog nove zastave bo v skladu s sprejetim zakonom pripravila devetčlanska komisija, na novi zastavi pa bo tudi napis 'Verjamemo v Boga'. O predlogu bodo nato prebivalci zvezne države odločali novembra, če pa ga ne bodo potrdili, bo Mississippi brez državne zastave do potrditve nove.

Senatorji potrditev zakona pozdravili z radostnimi vzkliki in objemi

V predstavniškem domu so odstranitev praporja podprli z 91 glasovi proti 23, v senatu pa s 37 glasovi proti 14. Senatorji so potrditev zakona pozdravili z radostnimi vzkliki in objemi. Pred Mississippijem je bila zadnja zvezna država, ki je odstranila prapor s svoje zastave, sosednja Georgia leta 2003.

Demokratski senator John Horhn je spremembo zastave označil za "velik korak na poti priznanja od Boga dane človečnosti vseh".